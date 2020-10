Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Scharfe Kritik an Donald Trumps Kurzauftritt: Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident hat das Krankenhaus kurzzeitig verlassen, um sich seinen Anhängern vor der Klinik zu zeigen. Aus einem schwarzen Geländewagen heraus winkte Trump seinen Fans zu. Gesundheitsexperten sprechen von einer „verblüffenden Verantwortungslosigkeit“. Mehr dazu

Morgenglosse: Viele lassen in der Diskussion um Donald Trumps Erkrankung jeden Anstand vermissen. „Gute Besserung, Mr. President“, wünscht daher Norbert Rief.

Höchste Alarmstufe in Paris: Wegen der sehr angespannten Corona-Lage soll in Paris und der direkten Umgebung am Montag die „maximale Alarmstufe" ausgerufen werden. Neue Sicherheitsmaßnahmen könnten unter anderem die Schließung von Cafés auslösen. Mehr dazu

Notstand in Tschechien in Kraft: Aufgrund eines "raketenhaften Anstiegs" bei den Corona-Zahlen wurde erneut die Ausrufung des Notstands beschlossen. Er ermöglicht es der Regierung unter anderem, Bürgerrechte einzuschränken und Maßnahmen ohne Zustimmung des Parlaments zu treffen. Anders als im Frühjahr sollen die Grenzen diesmal offen bleiben. Mehr dazu

Steht die SPÖ in Wien vor der Absoluten? Laut Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts marschiert die Wiener SPÖ in Richtung absoluter Mehrheit. Das eröffnet einige Fragen – selbst wenn die Umfrage aus dem ÖVP-Umfeld kommt. Martin Stuhlpfarrer weiß mehr. [premium]

Studie zu EU-Bürger bei Wien-Wahl: EU-Bürger sind zwar bei der Gemeinderatswahl nicht stimmberechtigt, wohl aber auf kommunaler Ebene - das sind in Wien die Bezirksvertretungen. Und sie haben dort ein immer stärkeres Gewicht. Allerdings sind sie auch wahlfaul. Mehr dazu

Nobelpreis-Woche: Heute Mittag wird der Medizin-Nobelpreis bekanntgegeben. Das Preisgeld wurde heuer erhöht: Pro Kategorie gibt es in diesem Jahr zehn Millionen schwedische Kronen (rund 950.000 Euro) und damit eine Million Kronen mehr als zuletzt. Am Dienstag erfolgt die Bekanntgabe der Preisträger für Physik- und am Mittwoch jene für Chemie

