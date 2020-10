Die Spitzenkandidatin der Grünen, Birgit Hebein, erzählt im „Presse"-Chat über den Wien-Wahlkampf und ihre Vorhaben für die Stadt. Chatten Sie mit!

Die frühere Sozialarbeiterin und jetzige Verkehrsstadträtin Birgit Hebein geht für die Grünen erstmals als Spitzenkandidatin bei der Wien-Wahl ins Rennen. Die 53-Jährige übernahm 2019 von Maria Vassilakou das Vizebürgermeisterinnen-Amt, und versucht seither den Brückenschlag zwischen sozialer Frage und Klimaschutz. Seitdem sorgt sie wie ihre Vorgängerin vor allem mit Verkehrs-Initiativen für Aufregung. Pop-up-Radwege, temporären Begegnungszonen oder der Gürtelpool, besonders im heurigen Sommer erhitzten Hebeins Initiativen die Gemüter vieler Wiener. Aber auch Bürgermeister Michael Ludwig ist nicht immer glücklich mit Hebeins Tatkraft.

Hebein sitzt seit 2010 im Gemeinderat, war dort jahrelang Sozialsprecherin und galt als harte Verhandlerin, wenn es etwa um das Thema Mindestsicherung ging. Vor ihrer politischen Karriere arbeitete sie im Bahnhofssozialdienst der Caritas Wien oder bei der Arbeitsgemeinschaft für Wehrdienstverweigerung. Ihre Jugend verbrachte die Tochter eines Maurers und einer Hausfrau in einem kleinen Dorf in Kärnten. Nicht verwunderlich also, dass sie auch den Traktorführerschein vorweisen kann. Heute lebt sie mit ihren beiden Kindern im 15. Bezirk.

Heute, ab 10 Uhr, stellt sie sich den Fragen der „Presse“-Leser.