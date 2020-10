Medizin-Nobelpreis: Ein Virus, gegen das es keine Impfung gibt

Zwei US-Amerikaner und ein Brite teilen sich den Nobelpreis – für Arbeiten über das Hepatitis-C-Virus.

Weltweit reden alle über das Coronavirus Sars-CoV-2, da hat sich das schwedische Nobelpreiskomitee in einer geradezu dialektische Volte entschlossen, über ein anderes Virus zu reden, das die Menschen schon viel länger plagt: das Hepatitis-C-Virus. Es befällt die Leber und bewirkt, dass sie sich entzündet. Das nennt man Hepatitis. Von dieser kannte man bis in die 1980er-Jahre zwei Formen: Hepatitis A und Hepatitis B. Beide werden von Viren ausgelöst, gegen beide gibt es seit Längerem eine Impfung.

Non A, non B

Doch in den 1980er-Jahren häuften sich Fälle von offensichtlicher Hepatitis, die sich weder als A noch als B diagnostizieren ließen. Tragischerweise waren viele Fälle darunter, die offenbar durch Bluttransfusion bewirkt worden waren. Mit einigem wissenschaftlichen Widerwillen zeigte der US-Mediziner Harvey J. Alter diese Fälle auf und sprach konsequenterweise von Hepatitis-non-A-non-B. Bald war klar, dass auch dafür ein Virus verantwortlich sein musste, und es gelang in Experimenten, Individuen der dem Menschen nächsten Art, also Schimpansen, durch Bluttransfusion mit dieser Hepatitis anzustecken. Aus ethischen Gründen sind solche Experimente in Europa im Gegensatz zu den USA verboten.

Aus dem Blut eines solchen Schimpansen isolierte jedenfalls der britische Biochemiker Michael Houghton, damals bei der Pharmafirma Chiron, DNA-Fragmente, die offenbar Vorlagen für Proteine des gesuchten Virus waren. Doch es stellte sich heraus, dass dieses selbst seine Erbinformation nicht in Form von DNA, sondern von deren vielseitiger Schwester, der RNA, trägt, also ein RNA-Virus ist. Und zwar ein einzelsträngiges mit positiver Polarität und einer Hülle. Alle diese drei Eigenschaften teilt es übrigens mit den Coronaviren, die aber viel größere Genome haben und zu einer ganz anderen Klasse von RNA-Viren gezählt werden.

Man nannte es in bestechender Schlichtheit Hepatitis-C-Virus (HCV) und fragte sich als nächstes: Kann es allein die Krankheit auslösen? Das zu beweisen gelang, wiederum in Versuchen an Schimpansen, dem US-Virologen Charles M. Rice.

Das Virus mutiert dauernd

Die Forschungen von Alter, Houghton und Rice waren die Basis für die Entwicklung etlicher Medikamente gegen dieses Virus. Dieses hat noch eines mit Sars-CoV-2 gemeinsam: Es gibt keine Impfung dagegen. Doch die Hoffnung, eine solche zu entwickeln, ist deutlich geringer als bei Covid-19. Das Hepatitis-C-Virus hat eine Polymerase (ein Enzym, das zur Vervielfältigung dient), die sehr ungenau arbeitet. Das heißt, es verändert sich dauernd. Dadurch weicht es den Attacken des Immunsystems aus und verursacht eine chronische Infektion. Noch schlimmer: Es kann wie manche andere Viren, darunter das Hepatitis-B-Virus und das Herpesvirus HHV-8, Krebs auslösen. Auch deshalb ist die Forschung an HCV so dringlich. Leide wird sie dadurch erschwert, dass es gelungen ist, Sequenz unter Struktur dieses Virus unter Patentschutz zu stellen. Die Patente hält derzeit Novartis.

Der Medizin-Nobelpreis ging im Vorjahr an die beiden US-Forscher William Kaelin und Gregg Semenza sowie ihren britischen Kollegen Peter Ratcliffe. Sie wurden für die Entdeckung molekularer Mechanismen der Sauerstoffaufnahme von Zellen ausgezeichnet.

