Programme im Überblick: Entscheidungshilfe für die Wien-Wahl

SPÖ

Oberste Prämisse: Keine Kürzungen im Sozialbereich. Beratungen für Mindestsicherungsbezieher und Absicherung für Ein-Personen-Unternehmen. Ausbau der Notschlafstellen für Kinder sowie der Jugendarbeit speziell für Mädchen. Schaffung eines „queeren“ Jugendzentrums.

FPÖ

Mehr Sach- und weniger Finanzleistungen für Zuwanderer, Unterstützung für armutsbetroffene Pensionisten, Startwohnungen für österreichische Paare mit Kinderwunsch. Auch in große Bezirke und nicht nur in „Bobo-Oasen“ soll investiert werden.

Die Grünen

Eine „echte“ Kindergrundsicherung soll Kinderarmut vermeiden, ein Covid-19-Hilfspaket richtet sich speziell an Frauen, Housing-First-Modelle geben Menschen in Krisen ein Dach über den Kopf. Gewaltschutz für Frauen und Mädchen und Mädchencafés in jedem Bezirk.

ÖVP

Die „Zuwanderung ins Sozialsystem“ muss gestoppt werden, durch die Umsetzung des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes und eines Kontrollsystems. Förderungen soll es für Unternehmen für Ideen und Initiativen im Bereich Soziales geben.

Neos

Ein Corona-Familienbonus soll Familien unterstützen, Sachleistungen für Kinder in der Sozialhilfe, etwa Ganztagesschulplätze, Verpflegung, Freizeitangebot, mehr ist im Wien-Programm nicht zu finden.

HC

Sozialleistungen sollen zukünftig bevorzugt an österreichische Staatsbürger gehen. Ein Jahresscheck in der Höhe von 200 Euro soll an die Wiener Mindestpensionisten ausgezahlt werden.