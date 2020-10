Food-Design: Formvollendet essen

Wenn Design auf Esskultur trifft, entsteht Unvorhergesehenes. Vier Beispiele.

Bei Designerin Kia Utzon Frank beißt man auf Granit. Manchmal aber auch auf Beton oder Terrazzo. Die Konsistenz ist allerdings auffällig fluffig. Die in London lebende Dänin gestaltet Süßwaren in der Optik von architektonischen Baumaterialien. Angefangen hat sie mit Kuchen und Skulpturen, gehüllt in Marmor-Marzipan-Print, es folgten Flødeboller — die dänische Version von Schokoküssen oder Schwedenbomben — mit einer Marzipanbase und Meringuefüllung, ummantelt von Schokolade, die an glatten Beton erinnert.