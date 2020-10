Royaler Nachwuchs beim ersten Interview

(c) VIA REUTERS (KENSINGTON PALACE)

Die drei Kinder von Prinz William und Herzogin Catherine begeistern in einem neuen Video, in dem sie dem Naturfilmer David Attenborough Fragen stellen.

„Welches Tier, glauben Sie, wird als nächstes aussterben?" „Ich mag Spinnen! Mögen Sie auch Spinnen?" „Was ist ihr Lieblingstier?" Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und sogar Prinz Louis (2) stellen in einem neu veröffentlichten Video des Kensington Palastes Naturforscher und Dokumentarfilmer David Attenborough Fragen.

Die royale Fangemeinde ist begeistert, die Stimmen des Nachwuchses von Prinz William und Herzogin Catherine zu hören. Zum ersten Mal hörte man auch den zweijährigen Prinz Louis sprechen. Über 6,2 Millionen Mal wurde das Video der drei Kinder bereits auf Instagram angeklickt.

Der 94-jährige David Attenborough stellte erst vorige Woche seinen neuen Dokumentarfilm "David Attenborough: A Life On Our Planet“ in einer Privatvorführung der Familie vor. Dabei bekam Prinz George auch einen Zahn des ausgestorbenen Riesenhais Megalodon geschenkt.

(chrile)