Hofer für Maskenpflicht nur in Alten- und Gesundheitsstätten

Die FPÖ sieht die Regierung in Sachen Corona-Maßnahmen am falschen Weg und plädiert für ein restriktionsfreies öffentliches Leben und eine andere Teststrategie.

Die FPÖ sieht Österreich im Umgang mit der Cornoa-Pandemie weiterhin am völlig falschen Weg. Parteichef Norbert Hofer und der Linzer Gesundheitsstadtrat Michael Raml appellierten am Montag dafür, ein restriktionsfreies öffentliches Leben zu ermöglichen und nur Gesundheits- und Alteneinrichtungen speziell zu schützen. Testen solle man nur Menschen aus Risikogruppen oder mit Symptomen, forderten sie in einer Pressekonferenz.

Trotz der Dementi von Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Vizekanzler Werner Kogler (beide Grüne) sieht Hofer Österreich weiter auf dem Weg zu einem zumindest partiellen Lockdown. "Das wäre das endgültige Aus für viele Betriebe", warnte er. Die frühere Gastro-Sperrstunde lehnen die Freiheitlichen ebenso ab wie eine Registrierungspflicht.

"Wird nicht gelingen, Lebensrisiko auf Null zu setzen"

Was es hingegen bräuchte, wären funktionsfähige Heeresspitäler, um Krankenhauskapazitäten sicherzustellen, meinte Hofer.

"Es wird dieser Bundesregierung nicht gelingen, das allgemeine Lebensrisiko in Österreich auf Null zu setzen", ergänzte Raml. Man solle aus den Stärken und Schwächen des schwedischen Modells lernen. Der Fokus sollte auf den Erhalt des Gesundheitssystems gelegt werden.

Hofer schließt Mitwissen Nepps aus

Auf die Spesenaffäre angesprochen schloss Hofer am Montag aus, dass der nunmehrige Wiener Landesparteiobmann Dominik Nepp als Finanzreferent bereits 2014 oder 2015 von der Umwandlung privater Rechnungen Heinz-Christian Straches zum Schaden der Partei gewusst habe. Ein ehemaliger Bodyguard soll das gegenüber der Polizei behauptet haben. "Ich schließe das aus", sagte Hofer in einer Pressekonferenz am Montag.

Nepp, Spitzenkandidat der Freiheitlichen im aktuellen Wien-Wahlkampf, habe bereits öfters gesagt, dass dies nicht der Fall sei, so Hofer: "Daher können wir dieses Thema abhaken."

Christian Höbart, Generalsekretär von Straches neuer Partei "Team HC Strache", hatte zuvor durch den "Kurier"-Bericht zu der Causa eine Bombe geplatzt gesehen. Es sei damit belegt, dass Nepp im Gegensatz zu seinem damaligen Parteiobmann Strache über diese Vorgänge informiert gewesen sei. Er habe wissentlich geduldet, dass Straches Ex-Leibwächter krumme Dinge drehe, habe dies aber weder verhindert noch Strache informiert, behauptete Höbart in einer Aussendung.

(APA)