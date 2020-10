Über 9000 aktiv Infizierte in Österreich

750 Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. 488 Menschen sind im Krankenhaus, in Niederösterreich sorgte das Aufstellen eines Storches für einen Cluster.

Am Montag sind in Österreich 9.020 Personen aktiv mit SARS-CoV-2 infiziert gewesen. In den vergangenen 24 Stunden wurden laut Daten von Innen- und Gesundheitsministerium 750 Neuinfektionen eingemeldet. 488 Menschen befanden sich mit Stand 9.30 Uhr im Krankenhaus (plus von zwölf zum Sonntag), davon 101 auf Intensivstationen (103 am Sonntag). Die Zahl der Covid-19-Toten stieg um fünf auf 818 Menschen.

Im Schnitt der vergangene sieben Tage kamen täglich 781 Neuinfektionen hinzu. 48.896 Personen wurden bisher insgesamt positiv getestet. 39.058 Menschen gelten als genesen.

Die meisten Neuinfektionen gab es mit 315 in Wien. Oberösterreich und Tirol meldeten in den vergangenen 24 Stunden 106 neue Fälle ein, Niederösterreich 97 und Vorarlberg 50. 32 Neuinfektionen kamen in der Steiermark hinzu, in Salzburg waren es 23, in Kärnten zwölf und im Burgenland neun.

11.895 Testergebnisse wurden in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Wie immer waren es über das Wochenende weit weniger als unter der Woche. So kamen in der Steiermark laut den Zahlen des Gesundheitsministeriums lediglich 66 Tests hinzu. 174 waren es im Burgenland, 191 in Kärnten und 418 in Salzburg. 858 Tests meldete Tirol ein, 1.022 Vorarlberg und 2.782 Niederösterreich. 2.980 Covid-Testungen wurden in den vergangenen 24 Stunden aus Wien gemeldet, die meisten waren es mit 3.404 SARS-CoV-2-Tests in Oberösterreich.

Noch kein Höchstwert bei Intensivpatienten

Vor genau einer Woche, am 28. September, gab es in Österreich 8.950 aktiv Infizierte - nicht viel mehr als die heutigen 9.020. Ein deutliches Plus gab es innerhalb einer Woche bei Intensivpatienten - sie stiegen von 88 am vergangenen Montag auf 101 heute, was einer Zunahme von knapp 15 Prozent bedeutet. Das ist zwar noch deutlich vom bisherigen Höchstwert von 267 Intensivpatienten am 8. April entfernt, allerdings befand sich Österreich damals im Lockdown und Krankenhäuser im Gegensatz zu heute nicht im Vollbetrieb. Im Routinebetrieb liegt die Auslastung der Intensivkapazitäten in Spitälern in der Regel deutlich über 80 Prozent, in vielen Häusern auch bei 90 Prozent und mehr.

Storch-Cluster

Im Zusammenhang mit einem Eishockey-Trainingslager in St. Pölten sind am Montag zehn Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Insgesamt sollen an der Veranstaltung nach Angaben des Büros von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 29 Personen aus Niederösterreich, Oberösterreich und Kärnten teilgenommen haben.

In Amstatten gibt es einen Cluster in Verbindung mit dem Aufstellen eines Storches zur Feier einer Geburt. Dort gibt es bereits 15 Infizierte. 13 davon stammen aus Niederösterreich, zwei aus Oberösterreich, hieß es aus dem Büro von Königsberger-Ludwig.

In einem Pflegeheim in Retz (Bezirk Hollabrunn) seien außerdem fünf Bewohner und ein Mitglied des Personals an Covid-19 erkrankt, teilte ein Sprecher der Landesrätin mit. Alle Personen in der Einrichtung seien bereits getestet worden.

Schule in Kärnten geschlossen

In Kärnten wurde wegen eines Corona-Falls in der Lehrerschaft eine Mittelschule in Feistritz an der Drau im Kärntner Bezirk Villach-Land für vorerst zehn Tage geschlossen worden. Die infizierte Lehrkraft hatte in fünf Klassen unterrichtet, berichtete der Landespressedienst am Montag. Die Schüler der betroffenen Klassen und sämtliche Lehrer der Schule befinden sich nun in Quarantäne und werden auf Covid-19 getestet.

(APA)