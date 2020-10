Immer unter der Lupe: Katharina Meves von Liquid Loft

Als eine von acht Tanzenden steht Katharina Meves beim 15-Jahr-Jubiläum von Liquid Loft auf der Bühne des Odeon-Theaters.

Vor 15 Jahren haben der Tänzer Chris Haring, der Musiker Andreas Berger, die Tänzerin Stefanie Cumming und der Dramaturg Thomas Jelinek Liquid Loft gegründet. Mit der Uraufführung von "Blue Moon you saw ..." (“ ...me standing alone", die ersten Zeilen des populären Songs von Richard Rogers) wird das Jubiläum im Odeon gefeiert. Vier Tänzerinnen und ebenso viele Tänzer kommen zusammen und bleiben doch allein, auf Distanz. Eine Fortsetzung des im Vorjahr im Leopold Museum gezeigten Stückes "Stand Alones (polyphony)". Die Stand-Alones sind wieder da, gemeinsam tanzen sie allein mit dem Körper und der Stimme. Geschmeidig breitet Katharina Meves die Arme aus, hebt sie über den Kopf, die Handgelenke locker bewegt, als hingen sie wie Kinderfäustlinge an einem gehäkelten Band.



Die Multikünstlerin, Tänzerin und Schauspielerin (Film und Theater) gehört zu den treuesten Mitgliedern im Club von Liquid Loft. "Für jede Produktion reist sie aus Berlin an, so gern tanzt sie mit uns", sagt Haring. Schon in der ersten Produktion, dem dreiteiligen "Posing Project", kurz nach der Gründung entwickelt, war Meves Mitglied von Liquid Loft, das, wie der Name schon sagt, eher flüssig als fest ist, sich ausdehnt und wieder schrumpft, je nach Bedarf. Der harte Kern ist jedoch unzerstörbar. Auch in Venedig, als LL 2007 für "The Art of Seduction", Projekt B der Posing-Serie, den Goldenen Löwen der Tanzbiennale erhalten hat, war Meves dabei. Der Tanz der verführerischen Selbstdarstellung wird als ImPulsTanz Classic ebenfalls im Oktober gezeigt.