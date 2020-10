Problemkette der Patrioten

Drei ÖFB-Länderspiele unterbrechen den Ligabetrieb für zehn Tage. Die Sinnfrage eines Freundschaftsspiels - mitten in der Corona-Krise – stellt sich. Griechenland ist am Mittwoch in Klagenfurt zu Gast. Kommen überhaupt 3000 Zuschauer?

Teamchef Franco Foda hat es nie leicht. Egal was er macht, laut Kritikern nicht mit Mitarbeitern bespricht oder intern zu Spielern sagt; wen auch immer der Deutsche aufstellt: knapp neun Millionen Österreicher reden mit, haben getrost eine andere Meinung und sehr viele Fußball-Funktionäre würden es getrost besser machen. Foda sind solch Befindlichkeiten (gottlob) gleich, er hat immerhin das ÖFB-Team zur EM 2021 geführt. Und um die besten Spieler des Landes auch im Teamtrikot gesehen, sie getestet und ihren Charakter geprüft zu haben, bittet er weiterhin zu Lehrgängen, Tests oder Pflichtspielen wie in der Nations League.