Erstes Skigebiet überlegt Schließung im Winter

Das Skigebiet Axamer Lizum in Tirol hat angekündigt, die Skilifte im Winter womöglich nicht aufzusperren. Dafür braucht es die Genehmigung des Verkehrsministeriums, denn Seilbahnen haben eine Betriebspflicht

Wien. Vor so einer Situation stand der österreichische Wintertourismus noch nie. Einzelne Skigebiete überlegen bereits, im Winter geschlossen zu halten. Vor allem wenn die Reisewarnungen aus Deutschland aufrecht bleiben. Doch einfach zusperren geht nicht. Denn Seilbahnen sind de facto öffentliche Verkehrsmittel. Sie haben eine Beförderungspflicht. Wollen sie also zusperren, muss das von den zuständigen Behörden genehmigt werden.

Konkret sorgte das Skigebiet Axamer Lizum in Tirol für Aufregung. Die Betreiber haben wegen der Corona-Lage beim Verkehrsministerium einen Antrag auf „temporäre Befreiung von der Betriebspflicht im heurigen Winter“ gestellt. Am Montag stellten sie dann allerdings klar, dass es sich dabei um eine notwendige „Vorsichtsmaßnahme“ handle, grundsätzlich wolle man auch im kommenden Winter „offen halten und für Euch da sein“, wie es auf der Homepage der Bergbahnen in einer Stellungnahme an die „Freunde der Lizum“ heißt.

Franz Hörl, Obmann des Fachverbands der Seilbahnwirtschaft in der Wirtschaftskammer, verwies im Gespräch mit der „Presse“ auf die herrschende Unsicherheit. Dass ein ganzes Skigebiet um eine Befreiung der Betriebspflicht – noch dazu im Winter – ansucht, sei „noch nie dagewesen“. Hörl verweist auf die geltende Gesetzeslage. Seilbahnen erhalten von den Behörden Konzessionen, darin werden auch die Betriebszeiten festgeschrieben. Werden diese nicht eingehalten, drohe im schlimmsten Falle ein Entzug der Konzession. Es sei nicht auszuschließen, dass auch andere Skigebiete ähnliche Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Es drohen „riesige Verluste“

Dabei sei aber nicht auszugehen, dass Skigebiet komplett dicht machen. Falls die Krise bis ins Frühjahr anhält, sei es aber wahrscheinlich, dass Skilifte früher schließen. Also etwa nach Ostern, das nächstes jahr Anfang April ist. Viele Skigebiete müssten nach geltender Betriebspflicht die Gondeln bis Ende April in Betrieb haben. Sollte sich das aber wirtschaftlich nicht rechnen, müsse dafür vorgesorgt und die zuständigen Stellen im Verkehrsministerium oder in der Landesregierung informiert werden.

Axamer Lizum will sich „auf alle Eventualitäten vorbereiten"

Den Verantwortlichen des Skigebiets Axamer Lizum geht es darum, „vorzusorgen, um keine riesigen Verluste einzufahren“. Es sei die Pflicht des Unternehmens, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten, um „aktiv auf die Lage reagieren zu können“, meinte die Geschäftsführung und ergänzte: „Die Betriebspflicht stellt im anstehenden Winter für unser Unternehmen ein untragbares wirtschaftliches Risiko dar.“ Gegenüber dem ORF Tirol wurde betont, dass es nicht darum gehe, das Skigebiet von Beginn an geschlossen zu halten, sondern im Laufe der Saison je nach bevorstehendem Lockdown oder Reisewarnungen über eine Schließung entscheiden zu dürfen.

In dem Antrag waren die fehlenden Anpassungen der Gesetzeslage für Entschädigungsansprüche aus dem Epidemiegesetz, die Reisewarnungen aus benachbarten Ländern mit den Stornierungen in den vergangenen Tagen sowie der damit verbundene negative wirtschaftliche Ausblick für die Bergbahn als Gründe für die Maßnahme genannt worden. Die Gemeinden Axams, Grinzens, Birgitz und Götzens als Mitaktionäre seien bereits informiert worden.