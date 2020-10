Dürfen wir uns Schadenfreude über Trump erlauben?

Meist wird dieses Laster verschämt verschwiegen, nun ist es plötzlich in aller Munde: die Schadenfreude. Was hat es damit auf sich?

Am vorigen Freitag stürmte ein sonst wenig gebräuchliches Lehnwort aus dem Deutschen mit weitem Abstand an die Spitze jener Begriffe, die Amerikaner in Wörterbüchern und Enzyklopädien nachschlugen: the „Schadenfreude“. Eine Gefühlsregung, die weltweit offenbar sehr viele befiel, als sie von der Covid-19-Erkrankung von Donald Trump erfuhren. Verbal meist so umrissen: „Das geschieht ihm recht“ – nach allem, was er sich geleistet hat.



Wie sollen wir dazu stehen? Freuden gönnen wir uns ja gern. Aber diese gilt leider als Laster, und große Geister haben alles getan, um uns den Spaß daran zu verderben.