Beim roten Partner der Kurz-ÖVP in Schweden

P-Europaministerin Edtstadler pflegte bei einem Besuch in Stockholm die neue Freundschaft Österreichs zur dortigen rot-grünen Regierung. Es herrschte Gleichklang in Sachen EU-Ausgabendisziplin und Migration.

In der Nobelpreiswoche wird Schweden neuerlich jene globale Aufmerksamkeit zuteil wie phasenweise während der Coronakrise. Dass am Montag dabei die Medizin im Mittelpunkt stand, hatte Symbolkraft. In der Coronapandemie war das Land ein halbes Jahr lang ein europäischer Paria, nicht nur geografisch am Rand des Kontinents, sondern von den nordischen Nachbarn abgeriegelt und ausgesperrt und mehr oder weniger ausgeschlossen vom Rest Europas.

Schwedischer Sonderweg

Der europäische Sonderweg hat Stockholm Kritik eingebracht, aber zugleich Bewunderung hervorgerufen bei den Skeptikern des Lockdowns. Das liberale Schweden galt und gilt als Alternative zum restriktiveren Mainstream. Angesichts zuletzt steigender Infektionszahlen herrscht noch demonstrative Gelassenheit.

Eine Woche nach Aufhebung der Reisewarnung vonseiten Österreichs kam Europaministerin Karoline Edtstadler nach Stockholm, und ihr Amtskollege Hans Dahlgren hieß sie nach den langen Monaten der Videokonferenzen vielleicht noch ein wenig herzlicher willkommen, als er dies zu normalen Zeiten getan hätte. Schweden und Österreich verbinden amikale Beziehungen, die in die Kreisky-Ära zurückreichen, als eine sozialdemokratische Troika aus Olof Palme, Willy Brandt und Bruno Kreisky Weltpolitik betrieb und Maßstäbe setzte.

Neue strategische Allianz

Der Gleichklang kam auch in der Flüchtlingskrise 2015 zum Ausdruck, als beide Staaten im Pro-Kopf-Vergleich die meisten Flüchtlinge in der EU aufnahmen. Doch seither hat die Minderheitsregierung unter dem sozialdemokratischen Premier Stefan Löfven eine ostentative Abkehr vollzogen. In vielen Punkten teilt sie auf europäischer Ebene die Positionen Österreichs. Zur Feinabstimmung und der Vorbereitung einer Gesprächsrunde der „Frugalen Fünf“ unter Einschluss Finnlands in einem Monat in Wien traf Edtstadler Europaminister Hans Dahlgren, der als Pressesprecher und Berater Palmes ein Relikt ist aus dem goldenen Zeitalter der Sozialdemokratie.

Was beim EU-Wiederaufbaufonds angesichts der Coronapandemie geklappt hatte, sollte nun auch in der Migrationspolitik eine Fortsetzung finden: eine strategische Allianz der „Kleinen“ über Parteigrenzen hinweg, um sich gegen die „Großen“ in Berlin und Paris zu behaupten. Für Dahlgren war der Pilotversuch bei den EU-Finanzen ein „großer Erfolg“. Auf Europaebene bemüht sich Österreich verstärkt um Partnersuche und strategische Allianzen – einerseits mit den Nachbarstaaten Tschechien, Slowakei und Slowenien, als Vermittler gegenüber Problempartner Ungarn und neuerdings bei den „Frugalen Fünf“. Ein loses ambitioniertes Bündnis mit Schweden, Finnland, Dänemark und den Niederlanden mit dem Ziel, in Brüssel ein stärkeres Gewicht in die Waagschale zu werfen.

Schweden nimmt auch keine Flüchtlinge aus Moria

Mit der Entscheidung, keine Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen, hatte Stockholm ein ähnliches Signal ausgesandt wie Wien. Die jüngsten Fälle von Bandenkriminalität werfen ein Schlaglicht auf die Integrationsprobleme im hohen Norden. Die Flüchtlingskrise von 2015 habe dem schwedischen System und der Infrastruktur einer großen Belastungsprobe ausgesetzt, erklärt Dahlgren – eine zu große, wie er durchblicken lässt. Die Situation, betont er, sei eine andere als in den vergangenen Jahrzehnten, als Schweden die Verfolgten dieser Welt – Kurden, Chilenen, Palästinenser, Bosnier – mit offenen Armen empfing.

Allzu laut will der 72-Jährige, ein langjähriger Diplomat und UN-Botschafter, beim Pressegespräch mit großem Sicherheitsabstand im Innenhof des Außenministeriums nahe der Drottninggatan das jedoch nicht sagen. Denn die Sozialdemokraten sitzen in Stockholm in einer Koalition mit den Grünen – was in Schweden eine heiklere Konstellation ist als bei den Türkis-Grünen in Wien. Die schwedische Konsensdemokratie steht auf dem Spiel, und die rechtspopulistischen Schwedendemokraten haben die traditionellen Parteien bei der letzten Parlamentswahl 2018 vor sich hergetrieben.

Offiziell lässt sich Schweden also nicht aus der Reserve locken und für Edtstadler wartet noch viel an Überzeugungsarbeit – nicht nur in Stockholm, sondern womöglich auch in Helsinki, Kopenhagen oder Den Haag. Für Dahlgren steht fest: „Wir brauchen ein neues gemeinsames System in der EU und eine gemeinsame Verantwortung für zukünftige Krisen.“ In der Formulierung trifft er sich zu 100 Prozent mit seinem Gast aus Wien. Vorerst steht Schweden aber eher im Bann des Brexit.