Der Arzt, dem Donald Trump vertraut

Der 40-jährige Sean Conley ist der Leibarzt des an Covid-19 erkrankten Präsidenten. Im Walter-Reed-Krankenhaus dirigiert er das medizinische Team. Der Wahlkampf darf dabei nicht vergessen werden.

Wenn Sean Conley spricht, hört die Welt zu. Dabei hat der 40-jährige Leibarzt von Donald Trump nach dessen Corona-Erkrankung verschiedenste Interessen und Machtfragen auszubalancieren. Der Präsident ist als Oberbefehlshaber der Chef des Militärmediziners. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat Trumps Team den Arzt instruiert, den Zustand des prominenten Patienten in gutem Licht darzustellen. Das tat Conley dann auch. Fragen nach Details zu Trumps Behandlung wich er geschickt aus. Mittlerweile dürfte sich der Zustand des 74-jährigen US-Präsidenten verbessert haben. Seine Entlassung aus dem Militärkrankenhaus Walter Reed in Bethesda im Bundesstaat Maryland war für die Nacht auf Dienstag geplant. Seit seiner Einlieferung am Freitag vergangener Woche hat Trump unter Aufsicht von Conley unter anderem einen Antikörper-Cocktail und Steroide verabreicht bekommen. Auch wenn der Mediziner Conley betont, dass Trump „noch nicht über den Berg ist”, will der Präsident noch rechtzeitig vor der am 3. November anstehenden Wahl seine ins Stocken geratene Kampagne wieder hochfahren.