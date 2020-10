Corona-Fall: Blümel nimmt Wahlkampf wieder auf

Wegen des positiven Tests eines engen Kanzler-Mitarbeiters sagte der ÖVP-Spitzenkandidat zunächst alle Wahlkampftermine ab - nun nimmt er sie doch wahr.

Angesichts des positiven Tests eines engen Kanzler-Mitarbeiters hat der Finanzminister und ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel am Montag bekannt gegeben, alle Wahlkampftermine für die am Sonntag stattfindende Wiener Gemeinderatswahl abzusagen. Einen Tag später, am Dienstag, nahm er diese Ankündigung zurück. Der Grund: Er wurde negativ auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 getestet.

Auch die Teilnahme an den Fernsehdiskussionen zur Wien-Wahl wird wie geplant erfolgen, teilte sein Büro mit. Die TV-Termine am Montag hatte er aufgrund des positiven Tests des Kanzleramtsmitarbeiters ausgelassen.

Wie Blümels Büro mitteilte, würden weite besondere Vorsichtsmaßnahmen gelten, wie es bereits in den vergangenen Monaten gehandhabt worden sei. Persönliche Kontakte würden weitgehend reduziert und Termine nach Möglichkeit per Video abgehalten, etwa heute die virtuelle Sitzung der EU-Finanzminister. Blümel selbst wurde bereits mehrfach negativ getestet.

(APA)