HeidelbergCement scheitert bei geplantem Deal in Kroatien

Der Zementhersteller HeidelbergCement ist mit dem Einspruch gegen ein EU-Verbot zur Übernahme von Cemex Croatia gescheitert.

Das zuständige Gericht der Europäischen Union stellte sich am Montagabend hinter den Entscheid der EU-Wettbewerbshüter. Cemex Croatia ist der größte Zementhersteller in Kroatien und unterhält drei Werke in den südlichen Landesteilen. Die Wettbewerbshüter hatten im Jahr 2017 HeidelbergCement und Schenk den 250-Millionen-Euro-Zukauf in Kroatien untersagt.

Ausschlaggebend waren Bedenken, dass die Übernahme von Cemex Croatia den Wettbewerb in dem Land auf den Märkten für Grauzement beträchtlich vermindert und zu Preiserhöhungen geführt hätte, hieß es damals zur Begründung. Dieser Meinung schlossen sich die Richter nunmehr an.

(APA/sda/reuters)