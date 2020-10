Am Dienstag hat es in Österreich so viele bestätigte aktive Covid-Infizierte wie noch nie seit Beginn der Pandemie gegeben. Knapp 500 Menschen befinden sich im Spital.

Am Dienstag hat es in Österreich so viele bestätigte aktive SARS-CoV-2-Infizierte wie noch nie seit Beginn der Coronaviruspandemie gegeben. Innen- und Gesundheitsministerium vermeldeten mit Stand 9.30 Uhr 9.207 Fälle, womit der bisherige Rekordwert von 9123 Infizierte am 3. April übertroffen wurde.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 923 Neuinfektionen eingemeldet. Knapp 500 Covid-19-Patienten mussten am Dienstag im Krankenhaus behandelt werden, 101 auf Intensivstationen. Zudem wurden vier Todesfälle gemeldet.

In der Grafik, die die Infektionskurve zeigt, ist deutlich zu sehen, dass die Zahl der bestätigten Fälle (orange) nunmehr dem Niveau von April entspricht. Besonders in den letzten zwei Wochen war das Niveau fast gleichbleibend hoch.

Im Schnitt der vergangenen sieben Tage kamen täglich 825 Neuinfektionen hinzu. 49.819 Menschen wurden bis 9.30 Uhr insgesamt bisher positiv getestet. 39.790 Menschen gelten als genesen.

0,56 Prozent der Österreicher hatten (offiziell) Corona

Das Dashboard des Gesundheitsministerium wiederum wird laufend aktualisiert und übersprang mit Stand 11.00 Uhr die Marke von 50.000 positiven Tests. Somit waren 50.004 Menschen jemals positiv getestet worden - das entspricht 0,56 Prozent der Österreicher.

In den vergangenen 24 Stunden wurden bis 9.30 Uhr österreichweit 18.237 Tests in das Epidemiologische Melderegister (EMS) eingespeist, 923 und somit rund fünf Prozent der SARS-CoV-2-Tests waren positiv.

Viele Nachmeldungen in Wien

Bei den Neuinfektionen führt Wien mit 399 Fällen mit Abstand vor den anderen Bundesländern. Der medizinische Krisenstab der Stadt Wien lieferte in einer Aussendung gleich eine Erklärung mit: Die heutige Meldung der Neuinfektionen enthalte auch die Befunde vom Wochenende. Denn die Ages, die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, habe am vergangenen Wochenende an ihrer Schnittstelle zum Epidemiologischen Meldesystems (EMS) des Bundes gearbeitet. Deswegen wurden Teile der positiven Befunde ihres Labors am Wochenende nicht eingemeldet.

Neuinfektionen nach Bundesländern:

Burgenland: 27

Kärnten: 16

Niederösterreich: 170

Oberösterreich: 100

Salzburg: 36

Steiermark: 52

Tirol: 72

Vorarlberg: 51

Wien: 399

(APA)