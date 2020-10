Selbstverbrennung als politischer Protest: Slavina und ihre Vorläufer

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Die 47-jährige russische Journalistin Irina Slavina auf einer ihrer Recherchen: Für ihre Selbstverbrennung am 2. Oktober macht sie den russischen Staat verantwortlich. (c) Irina Slavina

Auf einer Bank wie jüngst, schreiend am Wenzelsplatz oder gar im Lotussitz: Warum lebende „Protestfackeln“ die Hungerstreikenden verdrängen und Attentätern überlegen sind. Und über das Schlimmste, das meist danach kommt.

Sie war ein Mensch ohne Haut“, steht groß auf der Homepage des kleinen Nachrichtenunternehmens „Kosa Press“ über die ehemalige Chefredakteurin Irina Slavina. Am 2. Oktober hat sich die 47-Jährige in Nischni Nowgorod auf einer Bank vor dem Polizeipräsidium zu Tode verbrannt. „Für meinen Tod bitte ich, die Russische Föderation verantwortlich zu machen“, heißt es in ihrem letzten Facebook-Eintrag am Morgen der Tat. Danach verbreitete sich das Video ihrer Selbstverbrennung in den sozialen Netzwerken.