Pleiten und Pannen für Ineos: Thomas muss Giro aufgeben

Favorit Geraint Thomas stieg nach Beckenbruch in Italien aus. Ineos-Team droht das erste Jahr ohne Grand-Tour-Sieg seit 2014.

Ätna/Wien. Die nächste Hiobsbotschaft für Team Ineos stand sinnbildlich für diese Saison. Nach dem Ende der Siegesserie bei der Tour de France – Titelverteidiger Egan Bernal gab auf, der Slowene Tadej Pogačar (UAE) triumphierte – beendete eine Wasserflasche die Hoffnungen auf den Gesamtsieg des britischen Rennstalls beim 103. Giro d'Italia. Der als Favorit gehandelte Geraint Thomas kam beim Einfahren für die 3. Etappe am Montag durch die auf dem Boden liegende Flasche zu Sturz, am Tag darauf stieg er aus der Rundfahrt aus.

Untersuchungen hatten bei Thomas einen Beckenbruch offenbart. Beinahe unvorstellbar, dass sich der Brite trotz Schmerzen im zerrissenen Trikot noch bis ins Ziel auf dem Ätna gekämpft hatte. Es war unbelohnter Heldenmut, denn mit mehr als zwölf Minuten Rückstand auf den Tagessieger waren alle Chancen dahin. Der 34-Jährige habe dennoch weiterfahren wollen, erst die genaue Diagnose überzeugte ihn vom Ausstieg. „Da ich nun die Gewissheit habe, dass eine Fraktur vorliegt, bleibt mir keine andere Wahl. Ich will den Schaden auf keinen Fall größer werden lassen“, wurde Thomas in einer Team-Aussendung zitiert.

Nach der Nicht-Berücksichtigung für die Tour und Platz vier im WM-Zeitfahren war es auch für Thomas der nächste persönliche Rückschlag. „Es ist so frustrierend. Ich habe so viel Arbeit in dieses Rennen gesteckt“, erklärte der Frankreich-Sieger von 2018. „Ich habe alles getan, was ich konnte, und fühlte mich genauso gut, wenn nicht sogar besser in Form als bei meinem Tour-Sieg.“

Ein Jahr zum Vergessen für Ineos

Für Ineos, unangefochtener Branchenprimus der vergangenen Jahre, ist die Saison 2020 schon jetzt eine zum Vergessen. Und nach dem Fiasko bei Tour (Richard Carapaz wurde als Bester 13.) und jetzt Giro könnte man erstmals seit 2014 ohne Grand-Tour-Sieg bleiben. Denn die Hoffnung, dass Chris Froome bei der am 20. Oktober beginnenden Vuelta die Kohlen aus dem Feuer holt, ist endenwollend. Der viermalige Frankreich-Sieger kämpft nach seinem schweren Sturz im Vorjahr nach wie vor um den Anschluss. Beim Critérium du Dauphiné (71.) fuhr er wie bei Tirreno-Adriatico (91.) hinterher, für den Lüttich-Klassiker musste er erkrankt passen. Noch bemüht sich Ineos-Teamchef Dave Brailsford um Zweckoptimismus. „Hin und wieder brauchst du einen Tritt in den Hintern und genau den bekommen wir gerade“, sagte er in Frankreich. Womöglich folgte jetzt aber der K.o.-Schlag.

Auf der 4. Etappe von Catania nach Villafranca Tirrena (140 km) sprintete der Franzose Arnaud Démare (FDJ) zum Tagessieg, João Almeida (Quickstep) behielt Rosa.

(swi)