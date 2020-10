Gästeregistrierung in Wien: Noch keine Daten angefordert

Die Stadt Wien bietet ein kostenloses digitales System an, bei dem nicht einmal die Wirte in die Daten der Kunden Einsicht haben sollen.

Seit gut einer Woche müssen Lokale in Wien ihre Gäste dazu auffordern, ihre Daten anzugeben . "Wir machen die Registrierungspflicht nicht, um jemanden zu sekkieren", versicherte Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag in einer Pressekonferenz. Hingegen soll die Maßnahme die raschere Kontakt-Nachverfolgung bei Coronavirus-Infektionsfällen erleichtert werden. Schlagend wurde dies noch nicht: Seit Inkrafttreten der Registrierungspflicht ist noch kein Infektionsfall eines Gastes bekanntgeworden, sagte der Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck. Es war also noch nicht nötig, dass die Behörde Unterlagen in einem Lokal anfordert bzw. einsieht.

Die Stadt Wien und die Wiener Wirtschaftskammer haben ein digitales Gäste-Registrierungssystem für die Gastronomie ausgearbeitet, das den Wirten künftig gratis zur Verfügung gestellt wird. Die digitale Variante funktioniert via Smartphone und QR-Code, wie sie ohnehin schon in vielen Lokalen Praxis ist. Bereits existierende Systeme dürfen weiterhin verwendet werden, ebenso wie die Papierformulare.

Wirt hat keinen Zugriff auf Daten

Die nun im Auftrag der Wirtschaftskammer entwickelte Registrierung solle die "Zettelwirtschaft" reduzieren, wie Kammerpräsident Ruck erläuterte. Die Daten würden nur von der Behörde eingesehen werden können, nicht einmal der Wirt hat auf diese Zugriff, wie beteuert wurde.

Außerdem können Kunden ihre Daten auch gleich direkt auf einer App im eigenen Smartphone hinterlegen. Besucht man ein Restaurant oder ein Cafe, muss dann nur mehr der Code gescannt werden. Die Informationen werden alle nach vier Wochen wieder gelöscht. Der Probebetrieb des digitalen Gastro-Registrierungssystems startet in der zweiten Oktoberhälfte. Die Aufnahme des Vollbetriebs ist für November geplant.

85 Prozent der Gastro-Gutscheine eingelöst

Bürgermeister Ludwig erinnerte auch an den Gastro-Gutschein, der zur Unterstützung der Wiener Lokale aufgelegt wurde. 781.000 Exemplare sind demnach eingelöst worden - das sind 84,5 Prozent der ausgegebenen Gutscheine. Mehr als 30 Mio. Euro sind laut Stadt damit umgesetzt worden. Besonders gerne wurden die Bons etwa im Schweizerhaus, im Grünspan, im Strandcafe oder auch im "XXL Restaurant Leopoldauer Alm" verwendet, wurde heute verraten.

(APA)