EU-Kandidat wider aller Willen

Die Türkei entfernt sich immer weiter von europäischen Werten und Regeln, provoziert immer neue Konflikte. Das belegt der jüngste Erweiterungsbericht der EU-Kommission. Was hält die EU-Staaten noch davon ab, die Beitrittsverhandlungen abzubrechen?

Das Sündenregister wird länger. In den regelmäßig veröffentlichten Fortschrittsberichten der EU-Kommission zu allen Beitrittskandidaten schneidet die Türkei von Jahr zu Jahr schlechter ab. In der am Dienstag in Brüssel vorgestellten jüngsten Bewertung heißt es nur noch lapidar: „Die Türkei bewegt sich nach wie vor immer weiter weg von der Europäischen Union.“ Doch was sind die Konsequenzen? Die Türkei selbst zeigt keinen Willen mehr, sich an die EU anzupassen. Warum gibt es dann keinen Abbruch der Verhandlungen? Die Antwort ist komplex und widersprüchlich.