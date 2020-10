Der sensationelle Siegeszug einer Qualifikantin

Als erste Qualifikantin hat die Argentinierin Nadia Podoroska das Halbfinale in Roland Garros erreicht.

Paris. Der an Überraschungen reiche Damen-Bewerb der French Open hat seine nächste Sensation erlebt. Die bis vor Kurzem unbekannte Argentinierin Nadia Podoroska zog am Dienstag als erste Spielerin in der Roland-Garros-Geschichte der Profi-Ära aus der Qualifikation heraus ins Semifinale ein. Die Nummer 131 der Welt besiegte die als Nummer drei gesetzte Elina Switolina aus der Ukraine nach 79 Minuten mit 6:2, 6:4.

„Es ist schwierig nach so einer Partie Worte zu finden, aber ich bedanke mich für die großartige Unterstützung. Ich bin sehr, sehr glücklich“, sagte die 23-Jährige nach ihrem Coup. Vor ihrem Erfolgslauf in Paris hatte Podoroska noch kein Match im Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers gewonnen, noch eine Top-50-Spielerin geschlagen. „Ich habe versucht jeden Schlag zu treffen. Ich habe während der Quarantäne hart mit meinen Trainern gearbeitet und ich denke, deshalb bin ich heute hier“, erklärte die Spielerin aus Rosario mit dem slawisch klingenden Nachnamen: Auch ihre Eltern wurden in Argentinien geboren.

Zum Tennis kam sie im Alter von fünf Jahren, ihr Idol war Gabriela Sabatini, die 1988 in Wimbledon triumphierte. „Sie war eine Heldin für mich“, erinnert sich die Argentinierin. 32 Jahre später schreibt Podoroska selbst Tennis-Geschichte für ihr Land.

(red)