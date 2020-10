Der Spitzenkandidat der SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig, ist ab 10 Uhr zu Gast im „Presse"-Chat. Stellen Sie Ihre Fragen!

Große Sorgen muss sich der Wiener SPÖ-Chef laut aktuellen Umfragen nicht machen. Dabei ist es die erste Landtagswahl von Bürgermeister Michael Ludwig. Der ehemalige Wohnbaustadtrat wurde 2018 zum Häupl-Nachfolger gekürt. Ambitionen auf den Chefposten waren ihm schon länger nachgesagt worden.

Dabei begann die politische Laufbahn des studierten Politologen und Historikers relativ spät. 1994 wurde er Floridsdorfer Bezirksrat, 1996 zog er in den Bundesrat ein, wo er drei Jahre blieb. In der Stadtregierung ist er seit 2007. In Porträts des Ressortchefs, der auch Bezirksparteiobmann in seinem Heimatbezirk Floridsdorf ist, fehlt ein Begriff quasi nie: Flächenbezirke. Dort, so heißt es, sitzen seine wichtigsten Unterstützer. Nach seiner Kür zum Parteichef setzte er noch vor seiner Wahl zum Bürgermeister im Mai 2018 Akzente: Das Alkoholverbot am Praterstern. Aber auch schon als Wohnbaustadtrat machte er mit Law-and-Order-Politik auf sich aufmerksam, etwa als er den Zugang zu Gemeindewohnungen verschärfte.

Vor zwei Jahren heiratete er seine langjährige Lebensgefährtin Irmtraud Rossgatterer. Als politisches Vorbild nennt er Bruno Kreisky, sein Lieblingsgetränk ist eigenen Aussagen zufolge Wiener Wasser.

Michael Ludwig ist ab 10 Uhr im „Presse"-Chat zu Gast: