Wenn Extremisten Polizei-Uniform tragen

In Deutschland wird eine hitzige Debatte über Rechtsextremismus und rechte Netzwerke in der Polizei geführt. Innenminister Seehofer versucht zu beruhigen.

Sie verschickten Bilder von Adolf Hitler. Von Hakenkreuzen. Auch die Fotomontage von einem Flüchtling in der Gaskammer. Braunes Gedankengut triefte aus den Nachrichten, die in einer Chatgruppe mit 29 Polizisten aus Nordrhein-Westfalen (NRW) ausgetauscht wurden. Im Sog des vor drei Wochen publik gewordenen Skandals flogen weitere rechtsextreme Chats in der deutschen Polizei auf. Auch in der Hauptstadt Berlin. Der Republik lief ein Schauer über den Rücken. Der Bundespräsident schaltete sich ein. Die bange Frage lautete: Sind die bekannten Vorfälle nur die Spitze des Eisbergs?



Auftritt Horst Seehofer. Der CSU-Innenminister stellte am Dienstag den Lagebericht des Verfassungsschutzes zum Thema Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden vor: Und er stellte sich vor seine Beamten. 377 Rechtsextremismus-Verdachtsfälle in den eigenen Reihen meldeten Bund und Länder demnach seit 2017 (exklusive Bundeswehr). Nun zählt Deutschland aber 260.000 Vollzugsbeamte. Die Fallzahl sei also gering“, bilanzierte Seehofer. Natürlich, jeder davon sei eine „Schande“. Aber die zentrale Botschaft des Innenministers lautete: „Wir haben kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in der Polizei.“