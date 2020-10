Trump, Biden und der Glaubenskrieg um die Schutzmaske

Das Tragen einer Gesichtsmaske ist in den USA zum Politikum verkommen. Ein gesundes Mittelmaß gibt es längst nicht mehr. Donald Trump und Joe Biden haben Mitschuld daran.

Guten Morgen aus New York. Noch 27 Tage bis zur US-Wahl.



Ich bin dieser Tage viel unterwegs, sowohl in Brooklyn wie auch in konservativen Vorstädten New Yorks. Dabei fällt auf, wie sehr das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes zum Politikum verkommen ist. Wer in den linksliberalen Teilen der Großstadt unterwegs ist, trägt gefälligst eine Gesichtsmaske. Selbst wenn er oder sie im Park spazieren geht und weit und breit keine Menschenseele zu sehen ist. Könnte ja sein, dass jemand um die Ecke biegt.

Wichtige Ausnahme: Die orthodox-jüdische Gemeinde, aber das ist eine andere Geschichte. In der Tat gehen die zuletzt gesehenen hohen Infektionsraten in New York City fast ausschließlich auf jene Stadtviertel zurück, in denen die orthodoxen Juden leben. Wer potenzielle Super-Spreader kennenlernen will und keinen Zugang zum Weißen Haus hat kann sich vor einer Synagoge in East Williamsburg umsehen. Hunderte Menschen auf engstem Raum, niemand trägt eine Maske.

Wieder politischer wird es in der Vorstadt. Beim Diner in einer Arbeitergegend in White Plains, etwa eine halbe Stunde nördlich von New York City, tummeln sich viele Fans des Präsidenten. Manche tragen rote MAGA-Kappen (“Make America Great Again”), nur wenige eine Gesichtsmaske — im Inneren des Restaurants wohlgemerkt, wo es eigentlich verpflichtend ist. Auch der Besitzer und die Kellner nehmen ihre Maske zwischendurch immer wieder ab. Ist bequemer so, sagen sie.

In einem polarisierten Amerika dominieren knapp vier Wochen vor der Wahl die Extreme und das ist den Kandidaten geschuldet. Natürlich tragen erzkonservative Trump-Anhänger keine Maske, wenn selbst der Präsident das Ding bei jeder guten oder schlechten Gelegenheit abnimmt und sich im TV-Duell mit Joe Biden über dessen Mund- und Nasenschutz lustig macht. Aber auch Biden hat das Mittelmaß verloren. Wenn er Präsident ist, will er die Nation zum ständigen Tragen eines Gesichtsschutzes verpflichten. Wie er das anstellen will und ob man künftig auch alleine im Wald mit Maske herumlaufen muss, wollte Biden vorerst nicht näher erläutern.

Die USA im Jahr 2020. Mit dem politischen Anstand ist bei vielen auch der Hausverstand verloren gegangen.