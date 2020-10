"I Can See Clearly Now“: Sänger Johnny Nash gestorben

(c) imago images / United Archives (United Archives / Helmut Reiss via www.imago-images.de)

Nash begann seine Karriere bereits in den 50er Jahren. Mit dem Reggae-Hit "I Can See Clearly Now“ hielt er sich 1972 für vier Wochen auf Platz eins der Billboard-Hitliste.

Der amerikanische Sänger Johnny Nash, bekannt durch den Reggae-Hit "I Can See Clearly Now" aus den 1970er Jahren, ist im Alter von 80 Jahren gestorben, wie sein Sohn mitteilte. Nash starb demnach am Dienstag eines natürlichen Todes.

Nash begann seine Karriere bereits in den 50er Jahren und feierte mit einem melodischen Cover des Doris-Day-Songs "A Very Special Love" einen ersten Charterfolg. Sein prominenter Feel-Good Song "I Can See Clearly Now" stürmte 1972 auf Platz eins der Billboard-Hitliste und blieb dort für vier Wochen. Nash war Ende der 1980er Jahre weitgehend aus dem Rampenlicht verschwunden.

