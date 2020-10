Der US-Sänger wurde durch den Reggae-Hit "I Can See Clearly Now“ bekannt.

Der amerikanische Sänger Johnny Nash, bekannt durch den Reggae-Hit "I Can See Clearly Now" aus den 1970er Jahren, ist im Alter von 80 Jahren gestorben, wie sein Sohn der Promi-Website TMZ und einem Fernsehsender in Los Angeles sagte. Nash starb am Dienstag eines natürlichen Todes, sagte sein Sohn John Nash III. TMZ.

Ein Vertreter von Nash, der Ende der 1980er Jahre weitgehend aus dem Rampenlicht verschwunden war, war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Nash' Sohn sagte dem Fernsehsender CBSLA, Nash sei in seinem Haus gestorben.

(APA/Reuters)