Erstmals mehr als 4000 Neuinfektionen in Tschechien

Im Nachbarland Tschechien steigen die Neuinfektionen weiter rasant. In Spanien sind innerhalb von 24 Stunden so viele Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus erfasst worden wie seit fünfeinhalb Monaten nicht mehr.

Erstmals seit Ausbruch der Pandemie meldet Tschechien mehr als 4000 erfasste Fälle binnen eines Tages. Dem Gesundheitsministerium zufolge gibt es 4.457 Neuinfektionen und damit deutlich mehr als der letzte Rekord von 3794. Insgesamt hat Tschechien damit seit März 90.022 Infektionen gemeldet und 794 Todesfälle.

Am Dienstag wurden 13 neue Tote gemeldet, wie die Nachrichtenagentur CTK meldete. Derzeit gibt es 40.440 aktiv Infizierte in dem rund 10-Millionen-Einwohnerland. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Infizierten ist zuletzt deutlich auf 1387 Personen gestiegen.

Höchste Opferzahl in Spanien seit April

In Spanien sind innerhalb von 24 Stunden so viele Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus erfasst worden wie seit fünfeinhalb Monaten nicht mehr. Innerhalb eines einzigen Tages seien aus den verschiedenen Regionen insgesamt 261 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus SARS-CoV-2 gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstagabend in Madrid mit. Das ist der höchste Wert seit dem 25. April. Damals wurden 280 Todesopfer gezählt.

Die höchste Opferzahl der vergangenen Monate war am 22. September mit 112 angegeben worden. Ein Ministeriumssprecher betonte, der starke Anstieg vom Dienstag sei mutmaßlich auf Verzögerungen bei den Meldungen aus den Regionen zurückzuführen. Einschließlich nachgemeldeter Fälle wurden am Dienstag knapp 12.000 Neuinfektionen verzeichnet. Die Gesamtzahl der Ansteckungen kletterte damit auf mehr als 825.000. Bei der Gesamtzahl der Todesopfer (3. 486) liegt Spanien allerdings hinter Großbritannien und Italien.

Besonders große Sorgen bereitet weiterhin Madrid. Auf die Region um die Hauptstadt entfielen wieder mehr als 40 Prozent aller Neuinfektionen. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - lag dort bei 293. Zur Eindämmung der Pandemie sind seit Freitagabend die Hauptstadt und neun weitere Gemeinden der "Comunidad Autónoma" abgeriegelt. Diese Städte dürfen zwei Wochen lang nur mit triftigen Gründen verlassen oder betreten werden - etwa, um zur Arbeit zu fahren.

Mehr als 40.000 Neuinfektionen in den USA

Die Zahl der bekannten Corona-Neuinfektionen in den USA ist einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge binnen 24 Stunden um mindestens 43.653 auf 7,53 Millionen gestiegen. Die Zahl der Todesfälle kletterte um mindestens 735 auf 210.968.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Deutschland meldete unterdessen 2.828 neue Coronavirus-Fälle in Deutschland. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten lag laut RKI damit bei 306.086. Die Zahl der Todesfälle stieg nach Angaben des Instituts um 16 auf 9562.

Das Coronavirus breitet sich auch in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldete 41.906 Neuinfektionen. Damit stieg die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 4,969 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 819 auf 147.494 zu.

Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

