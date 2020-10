Nobelpreis für Chemie wird bekanntgeben

Noch Medizin und Physik folgt nun Chemie - bevor am Donnerstag der Literaturnobelpreis und am Freitag der Friedensnobelpreis publik gemacht wird.

Die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie werden heute, Mittwoch, von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Die Auszeichnung ist heuer mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) dotiert.

In dieser Woche wurden bereits mehrere Preisträger benannt: Am Montag gab das Komitee bekannt, dass zwei US-Amerikaner und ein Brite sich den Medizin-Nobelpreis teilen werden – für Arbeiten über das Hepatitis-C-Virus. Interessant: Es ist ein Virus, gegen das es keine Impfung gibt.

Am Dienstag wurde mitgeteilt, dass der Nobelpreis in Physik heuer Forschung über Theorie und Realität Schwarzer Löcher belohnt: Monster der Schwerkraft, auch im Herzen unserer Galaxie. Eine Hälfte geht an den berühmten Mathematiker und Buchautor Roger Penrose, die andere an Astrophysiker Reinhard Genzel und Astronomin Andrea Ghez.

Am Donnerstag wird dann die Nachfolge von Peter Handke als aktueller Literaturnobelpreisträger gekürt. am Freitag folgt dann der - immer mit besonderer Spannung erwartete - Friedensnobelpreis.

Den Abschluss bildet am kommenden Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften. der einzige Preis in der Reihe, der nicht direkt auf das Testament von Dynamit-Erfinder Alfred Nobel zurückgeht. Er wird vielmehr seit Ende der 1960er Jahre von der schwedischen Zentralbank gestiftet und gilt somit nicht als klassischer Nobelpreis. Die Übersetzung der schwedischen Bezeichnung: Preis der Schwedischen Reichsbank in Wirtschaftswissenschaft zur Erinnerung an Alfred Nobel.

(rovi)