Deutschland schafft sich wirklich ab

Braucht ein Industrieland ein übergeordnetes Straßennetz?

Beim Nachbarn gibt es zurzeit eine interessante Diskussion: Die Grünen, in Umfragen unterdessen zweitstärkste Partei und auf dem Sprung in die nächste Bundesregierung, wollen einen sofortigen Stopp des Neubaus von Autobahnen und Bundesstraßen. Dieser sei nämlich „verkehrspolitisch, umweltpolitisch und klimapolitisch falsch“.



Man versteht, deshalb haben die in Hessen mitregierenden Grünen in der dortigen Landesregierung wohl der Verlängerung der von den Bundesgrünen bekämpften Autobahn A49, dem eigentlichen Anlassfall für den Vorstoß, zugestimmt. Der Futtertrog ist einem im Ernstfall halt doch näher als Ideologie. Kennt man ja auch hierzulande.