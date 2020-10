Schreckmoment bei Giro: Helikopter weht Gitter in Radprofis

Auf der 4. Etappe stürzten zwei Fahrer, einer verletzte sich schwer. Ein von einem TV-Helikopter aufgewirbeltes Absperrgitter hatte sie getroffen.

Dramatische Szenen ereigneten sich auf der 4. Etappe des Giro d'Italia nach Villafranca Tirrena. Die TV-Bilder zeigten Luca Wackermann und seinen Teamkollegen beim Team Vini Zabù - KTM, Etienne van Empel, am Boden liegend, daneben ein Absperrgitter.

Erst die Rekonstrunktion klärte die Szene auf: Ein Helikopter der RAI, die den Giro live überträgt, hatte im Tiefflug eine Absperrung in die Luft gewirbelt und gegen die beiden geschleudert. Wie es dazu kommen konnte, blieb jedoch vorerst unklar. Die Veranstalter betonten, dass die Gitter ordnungsgemäß fest angebracht waren.

Der Italiener Wackermann war zunächst bewusstlos, er wurde mit Verdacht auf einen Becken- und Oberschenkelbruch ins Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen geht es dem Sieger der diesjährigen Tour du Limousin laut Sportdirektor Francesco Frassi besser. “Zum Glück ist Luca im Krankenwagen wieder aufgewacht. Ich habe mit ihm telefoniert. Er fühlte sich okay und war ruhig. Er konnte sich nicht erinnern, was passiert war“, so der Italiener. Obwohl er das Rennen nicht beenden konnte, wurde Wackermann als 172. der Etappe gewertet.

Der Niederländer van Empel kam glimpflicher davon. „Es geht mir gut. Nur kleine Schnitte im Finger“, schrieb er auf Twitter. “Ich bin nicht sicher was passiert ist. Aus dem Nichts flog eine Absperrung in unsere Gruppe. In Gedanken bin ich bei Luca. Ich hoffe, dass wir schnell gute Nachrichten bekommen“, so der 26-Jährige.

Zuvor hatte der Giro bereits die Aufgabe von Geraint Thomas erlebt. Der britische Favorit war über eine am Boden liegende Wasserflasche gestürzt.

(red)