Chef des UNHCR-Flüchtlingshilfswerks hat Corona

UNHCR-Chef Grandi im September in einem Spital in Amman, Jordanien.

Der Italiener Filippo Grandi hat nur milde Symptome, heißt es.

Der Chef des UN-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR, Filippo Grandi, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Grandi am Mittwoch auf Twitter mit. Er nahm deshalb von seinem Wohnhaus in Genf aus an Beratungen des Exekutivausschusses der dort ansässigen Organisation teil. "Ich habe nur milde Symptome und hoffe, dass ich mich bald erhole", schrieb Grandi.

Der italienische Diplomat (Jahrgang 1957) leitet das UNHCR seit Anfang 2016. Wo er sich angesteckt haben könnte, war vorerst unklar.

Das UNHCR kümmert sich um Sicherheit und Wohlergehen von Flüchtlingen in aller Welt. Es bietet Schutz für Menschen, die aus ihrer Heimat geflüchtet bzw. migriert sind, in Camps, und sucht für juristisch anerkannte Flüchtlinge Aufnahmeländer (Resettlement).

(APA)