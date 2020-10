Warum Donald Trump die Wahl verlieren wird

Joe Biden wird der 46. US-Präsident. Donald Trump wird als „Narzisst in Chief“ auch danach alles für seine weitere tägliche Dosis Aufmerksamkeit tun. Aber nicht mehr aus dem Oval Office.

Seit drei Jahren und elf Monaten treibt mich die Frage um, ob Donald Trump auch die nächste US-Präsidentenwahl gewinnen kann. Immerhin hat er es einmal geschafft. Nennen Sie es kurioses Hobby oder zu viel Abendfreizeit, aber die Frage hat mich nie losgelassen, viel zu viel habe ich darüber nachgedacht, gelesen, diskutiert.



Seit einem Monat kenne ich die Antwort. Es ist die Antwort, die viele von uns gern hören. Darum habe ich sie wieder und wieder hinterfragt. Und bin so oft zum selben Ergebnis gekommen, dass ich mich jetzt verrückterweise zu einer vollmundigen Prognose verleiten lasse – was peinlich wird, wenn ich mich irre. Trotzdem: In vier Wochen werden 150 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner ihre Stimme abgeben, und Donald Trump wird die Wahl verlieren. Der nächste US-Präsident wird Joe Biden heißen.



Warum bin ich mir so sicher? Weil mich keines der folgenden Argumente überzeugt, die üblicherweise für einen Trump-Wahlsieg genannt werden: