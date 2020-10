Entertainer Herbert Feuerstein ist gestorben

(c) imago images/POP-EYE (POP-EYE/DD via www.imago-images.)

Der gebürtige Österreicher war langjähriger Sketchpartner von Harald Schmidt. Er wurde 83 Jahre alt.

Der Redakteur, Schauspieler und Comedy-Autor Herbert Feuerstein it am Dienstag in Erftstadt bei Köln gestorben. Das teilte sein Haussender WDR am Mittwoch unter Berufung auf Feuersteins Ehefrau mit. Der langjährige Sketchpartner von Harald Schmidt wurde 83 Jahre alt. Mit Schmidt arbeitete er unter anderem in der Sendung "Schmidteinander" zusammen. In den vergangenen Jahren hat sich Feuerstein zunehmend ins Privatleben zurückgezogen und keine Interviews mehr gegeben.

Von Zell am See nach New York

Feuerstein wurde am 15. Juni 1937 in Zell am See geboren. Der Liebe wegen verschlug es den Österreicher mit abgebrochenem Musikstudium einst nach New York, wo er als Korrespondent arbeitete. Zurück in der Alten Welt, wurde er 1973 Chefredakteur der deutschen Ausgabe der Satire-Zeitschrift "MAD" und steigerte die Auflage von 10.000 auf 400.000. Er gilt als Erfinder wegweisender Comic-Vokabeln wie "Hechel", "Ächz" und "Würg". So wirkte Feuerstein lange still im Verborgenen.

Nebenbei begann er fürs Fernsehen zu schreiben und bekam 1986 seine erste WDR-Show "Wild am Sonntag", die allerdings noch kein Erfolg war. Danach saß er im Rateteam der von Harald Schmidt moderierten Spielshow "Pssst...", und dann kam der große Durchbruch mit "Schmidteinander".

Die Gegensätzlichkeit des "Schmidteinander"-Duos war wohl das wesentliche Erfolgsrezept der Sendung. In der anarchischen WDR-Serie von 1990 bis 1994 bekam vor allem Schmidt die Pointen, Feuerstein kassierte die Schläge.1994 erhielt Feuerstein einen Bambi für seine "anarchistische Originalität" und den "hemmungslosen Mut zum Chaos". Kurz danach wurde die Sendung eingestellt - Schmidt hatte laut Feuerstein die Lust daran verloren. Zudem konnte er dem Lockruf von Sat.1 nicht länger widerstehen.

Feuerstein trat in Operetten und Theaterstücken auf, wurde Ratefuchs in der Wiederauflage von "Was bin ich?" und Reporter für die ARD-Reihe "Feuersteins Reisen". Außerdem schrieb er Bücher.

