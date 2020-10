Ermittlungen gegen Casinos-Chefin

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt nun auch gegen Bettina Glatz-Kremsner – wegen des Verdachts der Falschaussage.

Jetzt also doch. Mitte September hatte es im Ibiza-Untersuchungsausschuss noch große Aufregung gegeben – da war ein Brief des Justizministeriums aufgetaucht, wonach die Chefin der Casinos Austria, Bettina Glatz-Kremsner, in der „Causa Glücksspiel“ als Beschuldigte geführt werde. Kurze Zeit später wurde das als Irrtum abgetan. Oder war man damit nur zu früh vorgeprescht? Tatsache ist: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat nun sehr wohl Ermittlungen gegen die Casinos-Chefin eingeleitet. Dies geht nun aus einem Schreiben der Behörde hervor, datiert mit 30. September.

Glatz-Kremsner wurde offenbar ihre Zeugenaussage vor der Staatsanwaltschaft vom 29. Juni zum Verhängnis. Damals war sie im Rahmen der Ermittlungen wegen der Bestellung des FPÖlers Peter Sidlo zum Finanzvorstand des Konzerns befragt worden. Die Ermittler verdächtigen die Konzernchefin nun, bei dieser Befragung in sechs Punkten falsche Angaben gemacht zu haben. Das Vergehen der falschen Zeugenaussage ist mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bedroht.

Was ist geschehen? Bettina Glatz-Kremsner wurde mit 1. Mai 2019 Vorstandsvorsitzende der Casinos Austria. Das war auch der Zeitpunkt, zu dem Peter Sidlo Finanzvorstand wurde – doch im Gegensatz zu Sidlo zweifelte niemand an ihrer Qualifikation: Glatz-Kremsner arbeitet seit 30 Jahren im Glücksspielkonzern, 2006 wurde sie Vorstandsdirektorin der Österreichischen Lotterien, 2010 Finanzvorstand der Casinos Austria. Keine Frage: Bei der Besetzung des Postens war Glatz-Kremsner Kandidatin der regierenden ÖVP (deren Vizeparteichefin sie zu dem Zeitpunkt auch war). Aber wie gesagt: Sie war die naheliegende Konzernchefin.

Bei ihrer Befragung durch die Staatsanwälte am 29. Juni war auch Glatz-Kremsners vorjähriges Avancement Thema. Und dabei soll sie die Frage, ob sie unterstützende Signale aus dem Finanzministerium bzw von der ÖVP-Spitze erhalten habe, verneint haben.

Die Staatsanwaltschaft verfügt allerdings über umfangreiche Chatprotokolle von Handys, die im Zuge der zahlreichen Razzien beschlagnahmt wurde. Und die sprechen eine andere Sprache.

„Du wirst CEO!“

So wird etwa auf Textnachrichten vom 28. September 2018 verwiesen. Da erkundigt sich der damalige Kabinettschef im Finanzministerium (und nunmehrige Öbag-Chef) Thomas Schmid, wie es ihr gehe. Und Glatz-Kremsner antwortet, dass ihre Parteifunktion „für einige ein Problem“ sei. Schmid antwortet: „Du wirst CEO!“ Und setzt nach: „Das muss klappen“. Am 1. April 2019 – wenige Tage nach ihrer Bestellung zur Casinos-Chefin – fragt Schmid: „Hast du feiern können?“ Glatz-Kremsner antwortet: „Ja - ein wenig. War gerade beim BK!!“ Gemeint ist der Bundeskanzler. Sie schreibt: „War ein äußerst positiver Termin – habe mich bedankt - auch für deine Unterstützung“.

Als problematisch erachtet die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch Glatz-Kremsners ursprünglich gemachten Aussagen über ihr Verhältnis zu Thomas Schmid. Sie kenne ihn von den Regierungsverhandlungen 2017, gab sie zu Protokoll, informelle oder private Kontakte habe es keine gegeben.

Aus den Chatprotokollen gehe aber hervor, dass dies nicht stimme, so die Staatsanwälte. Beide hätten am 29. März 2016 ein Treffen bei Schmid zu Hause vereinbart. Der wollte bei einem Abendessen „Gernot Blümel dabei ein bisschen helfen, sich zu etablieren.“ Glatz-Kremsner: „Das klingt toll – bin natürlich sehr gerne dabei“. Generell, so die Ermittler, habe es entgegen ihrer Aussage nicht bloß berufliche Kontakte gegeben. Mitte Juli 2019 etwa sei es zu einem Treffen in einem Innenstadtlokal gekommen. Schmid schrieb danach: „Es war sehr gemütlich gestern. Ich möchte dir helfen wo ich kann und stehe dir jederzeit zur Verfügung.“

Bei der Befragung Glatz-Kremsners ging es auch um den Juni 2018, als der tschechische Miteigentümer Sazka versuchte, alle zwölf Aufsichtsratsmitglieder zu stellen. Da gab sie an, nicht zu wissen, ob sie mit den Vertretern der Republik darüber gesprochen habe. Laut Chats hat sie aber auch das mit Schmid besprochen.

Rücktrittsaufforderungen

Die FPÖ fordert nun die Ablöse Glatz-Kremsners. Die SPÖ sieht den Casinos-Aufsichtsrat gefordert: Er müsse die Frage beantworten, ob sie als Konzernchefin noch tragbar sei. Die Neos zeigten Glatz-Kremsner an – wegen des Verdachts der Falschaussage beim U-Ausschuss. Dort hatte sie verneint, jemals mit FPÖ-Chef Strache über die Bestellung Sidlos gesprochen zu haben. Ein nun vorliegender SMS-Verkehrs zeige aber Gegenteiliges. (APA/kor.)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.10.2020)