Apple kündigt Neuheiten-Vorstellung an - Was zu erwarten ist

Am 13. Oktober um 19 Uhr startet das Event.

Das iPhone 12 hat auf sich warten lassen. Nun ist es aber so weit, Apple wird am 13. Oktober in einem Livestream die neuen Geräte präsentieren. Bis zu vier neue iPhones werden erwartet.

Erstmals seit 2011 verlief der September ohne designiertes iPhone-Event. Apples Zulieferer konnten aufgrund der Coronapandemie teils mehrere Wochen nicht die Produktion aufnehmen. Doch ohne iPhone 12 geht der Konzern nicht ins neue Jahr. Am 13. Oktober werden neue Produkte vorgestellt, darunter wohl auch das neueste Top-Smartphone. Unter dem Titel „Hi Speed“ lädt Apple ins Hauptquartier - per Livestream.

Wenngleich die Einladung keine weiteren Details offenbart, scheint das Thema Geschwindigkeit naheliegend. Hierbei könnte es einerseits um nahende 5G-Unterstützung für mobile Apple-Produkte gehen. Dafür spricht, dass Apple und Qualcomm ihre Streitigkeiten beiseitegelegt haben. Aber auch um eine genauere Präsentation der eigenen Prozessoren könnte es sich bei diesem Event handeln. Schon auf der Hausmesse WWDC (World Wide Developer Conference) im Juni kündigte das Unternehmen an, künftig auf Eigenentwicklungen statt auf Intel zu setzen.

Was ist zu erwarten?

Apple hat seine iPhone-Strategie unter der Leitung von CEO Tim Cook sehr verändert. War es früher undenkbar je über die 3,5 Zoll Bildschirmgrenze zu gehen, brach diese Cook auf. Größere Geräte und sogar mehrere Versionen werden mittlerweile angeboten. Und heuer dürfte das Angebot so vielfältig sein wie noch nie. Vier Varianten soll es vom iPhone 12 geben.

Mit 5,4 Zoll soll das „Mini"-Modell den Anfang machen und so die Lücke zwischen iPhone SE und den aktuellen Geräten schließen. Unklar ist man sich in den einschlägigen Gerüchteforen, ob die Mini-Version auch mit abgespeckter Ausstattung und somit weniger Leistung auf den Markt kommen wird. Das wird bekräftigt, da es auch zwei 6,1 Zoll Geräte geben soll. Wovon eines die identen Spezifikationen des 5,4 Zoll iPhones haben soll.

Während das gleich große Gerät mit besseren Spezifikationen wohl das Pro-Modell sein wird. Das technische Sahnehäubchen, das so nahezu alles bieten wird, was die aktuellen Hardware-Schmieden zu bieten haben, wird das „Pro Max“ sein und eine Größe von 6,7 Zoll aufweisen.

5G als Verkaufsschlager - Prozessor-Premiere

Das „Pro Max“ wird voraussichtlich von vornherein den neuen Mobilfunkstandard 5G bieten, während die anderen Modelle wahlweise damit ausgestattet sein werden. Immerhin ist das Modul aktuell auch noch nicht gerade günstig. Und aufgrund der kaum vorhandenen Netze beschränkt sinnvoll.

Die iPhone-Serie wird auch die Premiere für Apples neue Prozessoren, mit dem Namen B-14, sein. Die Abkehr von Intel kam nicht sonderlich überraschend. Nun wird sich zeigen, ob die Eigenentwicklungen mit den bisherigen sehr guten Chips mithalten kann.

Noch viele Fragezeichen - Preis, Design...

Nach ein paar Jahren des unveränderten Designs sollen Apples Geräte wieder Ecken und Kanten haben. Die Preise der neuen Geräte sollen zwischen 650 und 1399 Dollar pendeln.

Am 13. Oktober zeigt Apple ab 19 Uhr seine neuen Geräte per Livestream. >>> Hier geht's zum Link.

>>> The Verge

(bagre)