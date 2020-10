Was bringt ein Recht auf Homeoffice?

(c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Deutschland diskutiert ein Recht auf Home-Office. In Österreich sind Arbeiter- und Wirtschaftskammer in seltener Einigkeit dagegen.

Es gibt Krach in Deutschland: Und zwar, seit der sozialdemokratische Arbeitsminister, Hubertus Heil, einen Rechtsanspruch auf Home-Office gefordert und den fertigen Gesetzesentwurf gleich dazu geliefert hat. Mindestens 24 Tage im Jahr sollen alle Angestellten einen gesetzlichen Anspruch auf mobiles Arbeiten bekommen. „Weil mobiles Arbeiten schon für einige fest zur modernen Arbeitswelt gehört, aber vielen noch nicht ermöglicht wird“, begründete er seinen Vorschlag am Wochenende. Und vergrämte damit den Koalitionspartner. Denn die Unionsfraktion sieht die Wirtschaft gefährdet und lehnt den Vorschlag ab. „Man muss nicht alles irgendwo durch ein zusätzliches Gesetz regeln“, sagte der Fraktionschef im Bundestag, Ralph Brinkhaus von der CDU, am Dienstag.