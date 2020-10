Nobelpreis für eine molekulare Schere, die DNA schneidet

Eine französische und eine US-amerikanische Biochemikerin entdeckten, dass sich mit dem Crispr/Cas9-System alle DNA punktgenau schneiden lässt. In der Medizin hofft man etwa auf die Reparatur von Gendefekten.

Die Faszination der DNA, des Moleküls, in dem alle lebenden Wesen – und auch manche Viren – ihre Erbinformationen speichern, wurde Jennifer Doudna zwar nicht in die Wiege gelegt. Aber ins Kinderbett: in Form von James Watsons Buch „The Double Helix“. Fast 50 Jahre später erhält die US-Amerikanerin nun gemeinsam mit der Französin Emmanuelle Charpentier den Nobelpreis für die Entwicklung einer molekularen Schere, mit der man diese DNA präzise schneiden und damit die Information, die in ihr steckt, umschreiben kann: Crispr/Cas9 heißt die Methode.

Emmanuelle Charpentier (c) REUTERS (FABRIZIO BENSCH)

Sie leitet sich aus einem Immunsystem von Bakterien ab: Wenn diese von Viren attackiert werden, speichern sie Abschnitte der viralen DNA in ihrem Genom, und zwar in repetitiven Abschnitten, die man „Clusterly regularly interspaced short palindromic repeats“, kurz Crispr, nennt. Damit erkennen sie die Viren bei der nächsten Attacke – und legen sie lahm, indem sie ihnen die entsprechenden Abschnitte aus dem Genom schneiden. Das besorgt die eigentliche molekulare Schere: ein Enzym namens Cas9 (von „Crispr-associated“).

Zunächst aber müssen die Crispr-Abschnitte (inklusive der Virus-DNA) von DNA in RNA (Crispr-RNA) umgeschrieben werden, dann heftet sich ein weiteres, kleines RNA-Molekül (tracrRNA) daran . . . RNA-Interferenz nennt man das, Emmanuelle Charpentier, die von 2002 bis 2009 an der Universität Wien war, hat viel über solche komplizierten Wechselwirkungen der vielgesichtigen und vielseitigen Schwester der DNA gearbeitet.

Schneiden und kopieren

Doudna und Charpentier trafen einander erstmals 2011 in einem Café in Puerto Rico. Eigentlich wollten sie nur das Immunsystem eines Streptococcus-Bakteriums untersuchen, doch sie entdeckten, dass sich mit diesem Crispr/Cas9-System alle DNA punktgenau schneiden lässt, auch die von Säugetieren. Und dass es noch mehr kann: nämlich die von ihm veränderten Gen gleich auf das zweite Chromosom kopieren, womit die Veränderung vollständig ist. Wenn das in Keimzellen passiert, dann kann sich diese Veränderung via „Gene Drive“ schnell in ganzen Populationen ausbreiten. Das war die erste Idee für eine nützliche Anwendung von Crisps/Cas9: Man könnte etwa Moskitos ein Gen einbauen, das sie unfruchtbar macht, das sich dann über die Population verbreitet und damit ausrottet.

Doch zunächst mussten Doudna und Charpentier die – von Bakterien erfundene – Methode so adaptieren, dass sie von Genetikern angewendet werden konnte. Dazu kombinierten sie im Wesentlichem die tracrRNA und die Crispr-RNA zu einem einzigen Molekül, das sie Guide-RNA nannten, weil es die Schere zum richtigen Ort im Genom leitet. 2012 publizierten sie gemeinsam mit Mitarbeitern ihre Erkenntnisse in Science (337, S. 816) unter dem Titel „A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity“. Die damit beschriebene Crispr/Cas9-Methode war bald das heißeste Thema in Genetik und Molekularbiologie, erfolgreich eingesetzt wurde sie bereits in der Pflanzenzucht, etwa zur Erzeugung von Pflanzen, die resistent gegen Schädlinge sind.

In der Medizin hofft man etwa auf die Reparatur von Gendefekten, die Erbkrankheiten bewirken, etwa die Huntington-Krankheit. Erfolge gab es schon bei der Sichelzellenanämie, die 1949 von Linus Pauling als erste „molekulare“ Krankheit beschrieben wurde, sie könnte so zur ersten Krankheit werden, die durch einen molekularen Eingriff via Genschere heilbar ist.

Etwas getrübt wurde das Image der Methode durch die Erklärung des chinesischen Forschers He Jiankui im November 2018, er habe er das Erbgut von durch künstliche Befruchtung gezeugten Babys mit Crispr/Cas9 verändert, um sie immun gegen HIV zu machen. Das gilt als Keimbahntherapie und ethisch nicht akzeptabel. So warnt auch die königliche schwedische Akademie, die die Nobelpreise vergibt, in ihrer Aussendung davor, dass Genscheren auch missbraucht werden können. Doch sie hält in edlem Pathos fest: „Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna haben ein chemisches Werkzeug entwickelt, das eine neue Epoche der Lebenswissenschaften eröffnet hat.“