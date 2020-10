In Tschechien tobt ein Ärztestreit über Corona

Das Corona-Virus als Törtchen in einem Kaffeehaus in Prag.

In keinem anderen EU-Land gibt es so viele Corona-Neuinfektionen wie in Tschechien.

Hynek Bartoš, Jiří Sagan und Aleš Chrdle kannte bisher namentlich kaum jemand in Tschechien. Sie sind die Chefärzte der Infektionsabteilungen der Krankenhäuser in Usti nad Labem (Aussig), Ostrava (Mährisch-Ostrau) und Ceské Budějovice (Budweis). Sie kämpfen an vorderster Front jeden Tag neu gegen das Coronavirus. Aber nicht nur dagegen. Jetzt kämpfen sie auch, mit Worten, gegen Verschwörungstheorien und Leichtsinn, der durch den Fall Donald Trump neue Nahrung erhält. Ihr Ärger richtet sich vor allem gegen andere, in Tschechien teils sehr renommierte Ärzte, die aber in anderen Fachbereichen arbeiten, als Kardiologe beispielsweise, Onkologe, Psychiater oder Zahnarzt.