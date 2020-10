Sprunghafter Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Deutschland binnen 24 Stunden auf 4058 gestiegen, um über 1200 mehr als am Mittwoch.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland sprunghaft angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 4058 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Das sind um über 1200 mehr als am Mittwoch. Da war mit 2828 ein neuer Höchstwert seit April gemeldet worden. Mit Stand Donnerstag haben sich damit in Deutschland mindestens 310 144 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle ist nach Angaben des Instituts um 16 auf 9.578 geklettert.

Die deutschen Bundesländer haben als Reaktion auf die steigenden Fallzahlen beschlossen, dass innerdeutsche Urlauber nur noch dann beherbert werden dürfen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können, der maximal 48 Stunden alt ist. Gelten soll das für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen.

Schnellster Anstieg in Tschechien

Den schnellsten Anstieg innerhalb Europas verzeichnete unterdessen Tschechien. Die Tschechische Republik hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums 5.335 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Das Land verzeichnet damit die höchste Zahl an Neuinfektionen seit dem Ausbruch der Pandemie und den schnellsten Pro-Kopf-Anstieg in Europa in den vergangenen zwei Wochen.

(APA/Reuters/red.)