British Airways verabschiedet letzte Boeing 747 in den Ruhestand

Die britische Fluggesellschaft British Airways verabschiedet am Donnerstag die letzte Boeing 747 ihrer Flotte in den Ruhestand. "Morgen wird ein schwieriger Tag für alle bei British Airways, da das Flugzeug zum letzten Mal unseren Sitz in Heathrow verlässt", sagte Geschäftsführer Alex Cruz. British Airways (BA) zählte einst weltweit die größte Jumbo-Flotte und musste infolge der Coronakrise nun die gesamte Reihe einstellen.

Seit über 50 Jahren ist der Jumbo-Jet des Typs 747 mit dem buckligen Rumpf, vier Triebwerken und 16 Rädern der am leichtesten zu erkennende Flugzeugtyp der Welt.

