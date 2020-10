Heute startet der Wirecard-Untersuchungsausschuss

Der Ausschuss soll Versäumnisse der Regierung und seiner

Behörden in dem Bilanzskandal aufklären. Am ersten Tag wird es in Berlin vor allem um Personalia gehen.

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandal kommt heute (Donnerstag) zu seiner ersten Sitzung zusammen. Dabei wird es in erster Linie um Personalien gehen. Die rechtspopulistische AfD hat das Vorschlagsrecht für den Vorsitzenden. Beobachter erwarten, dass der nominierte Kay Gottschalk aber keine Mehrheit zusammenbekommt. In dem Fall könnte der Stellvertreter in dem Gremium - voraussichtlich der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach - die Sitzungen zunächst leiten.

Empfehlungen für die Reform der Finanzaufsicht, der

Bilanzkontrolle durch Wirtschaftsprüfer, der Geldwäscheaufsicht

sowie die Strafverfolgung von Bilanzbetrug aussprechen. Der

Ausschuss dürfte sich bis weit ins Wahljahr 2021 ziehen und

könnte daher vor allem für Bundesfinanzminister und

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz unangenehm werden.

(Reuters)