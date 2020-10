Facebook sperrt temporär Polit-Werbung nach US-Wahl

Aus Angst vor tödlichen Auseinandersetzungen nach dem US-Wahltag, will Facebook Werbeanzeigen im Kontext von falschen Auszählungsergebnissen bis auf Weiteres stoppen.

Facebook wird nach der US-Präsidentenwahl am 3. November zunächst keine Anzeigen mit politischen Inhalten in den USA zulassen. Damit wolle man "Verwirrung oder Missbrauch" vorbeugen, teilte das Online-Netzwerk am Mittwoch mit. Facebook nannte keinen konkreten Zeitraum für den Stopp: Man werde Werbekunden darüber unterrichten, wenn er aufgehoben wird.

Eine große Sorge für das Online-Netzwerk ist, dass sich ein Kandidat vor Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse zum Sieger erklären oder das Wahlergebnis nicht anerkennen und seine Anhänger zum Widerstand aufrufen könnte. Als Anzeigen könnten entsprechende Beiträge in großem Stil in die Nachrichtenströme der Nutzer gebracht werden und so zur Polarisierung in der Bevölkerung beitragen.

Sollte es dennoch vorkommen, dass Beiträge, die einen Kandidaten zum Sieger erklären oder die Auszählergebnisse in Frage ziehen, mit Warnhinweisen versehen werden. Hierzu werde man Informationen aus Medien und von Wahlbehörden hinzu ziehen. Facebook befürchtet, dass sich gar ein Kandidat selbst zum Sieger ernennen könnte und Anhänger zum Widerstand aufruft. Eine Polarisierung wolle man auf jeden Fall verhindern.

In den letzten Tagen vor der Wahl werde man zudem versuchen, Beiträge in denen zum Tragen einer Waffe in Wahllokalen aufgefordert wird, entfernt. Außerdem sollen Beiträge in diesem Kontext, die einen militärischen Ton haben, auch entfernt.

Wie lange dieser Stopp gelten werde, wollte man bei der dafür einberufenen Pressekonferenz nicht sagen. Werbekunden werden hingewiesen, sobald dieser aufgehoben ist.

