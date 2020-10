Kaum Insolvenzen in Deutschland, Exporte steigen

Die einzelnen Verfahren wurden größer, es steht also mehr Geld auf dem Spiel. Ein Insolvenzantrag ist derzeit nicht verpflichtend. Experten rechnen mit einer Pleitewelle.

In der Coronakrise bleibt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland überschaubar. Vor allem wegen der seit März ausgesetzten Antragspflicht meldeten sich auch im Juli weniger bedrohte Unternehmen bei den Amtsgerichten als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. 1.369 Insolvenzanträge bedeuteten im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Rückgang um 16,7 Prozent.

Allerdings beliefen sich die Forderungen der Gläubiger auf 3,9

Milliarden Euro, nach 2,8 Milliarden Euro im Juli vergangenen

Jahres. Die einzelnen Verfahren sind also deutlich größer geworden,

es steht mehr Geld auf dem Spiel.

Unternehmen, die wegen der Coronakrise in Bedrängnis geraten,

sind derzeit nicht verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen.

Die deutsche Regierung hat beschlossen, die zunächst bis Ende

September geltende Sonderregelung bis Ende 2020 zu verlängern.

Experten rechnen für die Zeit danach mit einer Pleitewelle.

Die Zahl der eröffneten Regelinsolvenzverfahren in Deutschland

nahm im September wie schon in den vorangegangenen Monaten ab. Auf

Grundlage vorläufiger Angaben sank sie um 34,5 Prozent zum

Vorjahresmonat.

Exporte steigen vierten Monat in Folge

Unterdessen gibt es gute Nachrichten von den expororientierten Unternehmen: Die deutschen Exporteure erholen

sich stärker als erwartet vom Absturz in der Coronapandemie. Ihre

Ausfuhren stiegen im August den vierten Monat in Folge, und zwar um

2,4 Prozent zum Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am

Donnerstag mit. Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 1,4 Prozent

gerechnet. Die Dynamik lässt allerdings nach: Im Juli hatte es noch

ein Wachstum von 4,7 Prozent gegeben, im Juni von 14,9 Prozent und

im Mai von 9,0 Prozent.

Wegen der pandemiebedingten Rezession bei vielen wichtigen

Handelspartnern blieben die Ausfuhren allerdings weit unter dem

Vorjahresniveau. Die Unternehmen lieferten von Jänner bis August

Waren im Wert von 770,3 Milliarden Euro ins Ausland - das sind 12,7

Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Bundesverband der

Deutschen Industrie (BDI) geht davon aus, dass im Gesamtjahr 2020

unterm Strich ein Minus von 13 Prozent herauskommen wird.

Die Importe stiegen zum Vormonat um 5,8 Prozent, was für eine

anziehende Binnenkonjunktur spricht. Ökonomen hatten nur ein Plus

von 1,4 Prozent erwartet. Im Juli hatte das Wachstum der Einfuhren

lediglich 1,1 Prozent betragen.

(APA/Reuters/dpa)