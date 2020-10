Alte Bekannte, neue Gesichter und Streit in den Parteien: Im ersten Bezirk wird es am 11. Oktober spannend. Zuletzt kam die zweitplatzierte SPÖ der ÖVP so nahe, wie nie zuvor.

Wer in Wien wohnt, bekommt ihn dann gar nicht so oft zu Gesicht - den berühmten "Steffl". Denn in den ersten Bezirk fährt man vor allem dann, wenn man in der Stadt urlaubt oder dort arbeitet. Trotzdem hat der Bezirk politische Symbolkraft, schließlich ist er das Zentrum Wiens.