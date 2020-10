Pionierinnen des Weltraums

Anita Ziehers Spezialität ist das „Portraittheater“. Nun erzählt sie von jenen Frauen, die im Lauf der Jahrhunderte das All mit erforscht haben.

Marie Curie, Lise Meitner und Hedy Lamarr, Bertha von Suttner oder Simone de Beauvoir: herausragende Frauen, die Anita Zieher alle schon gespielt hat. Wem all diese Namen geläufig sind, der muss bei jenem von Caroline Herschel aber womöglich passen.

Geboren 1750 in Hannover als Tochter eines Militärmusikers, durfte Herschel wie ihre Brüder die Garnisonsschule besuchen, sodass sie lesen und schreiben lernen konnte. Ihr Vater interessierte sich selbst für Astronomie, hatte für seine Kinder aber musikalische Karrieren vorgesehen. Als ihr Bruder Wilhelm eine Stelle als Organist und Konzertleiter im englischen Bath angeboten bekam, ging sie mit ihm. Neben der Musik widmeten sich beide der Himmelsbeobachtung. Als ihr Bruder den Planeten Uranus entdeckt, den ersten seit der Antike, wird er über Nacht berühmt. Er bekommt eine Stelle als Astronom, Caroline wird seine wissenschaftliche Assistentin.

Schon bei ihrem Stück über Curie, Meitner und Lamarr sagte Anita Zieher, „dass es ein großes Interesse an Frauen in Naturwissenschaft und Technik gibt“. Caroline Herschel war ihr vor längerer Zeit erstmals untergekommen. Bei näherer Recherche zum Thema Weltraum haben sie und ihre Regisseurin Sandra Schüddekopf dann festgestellt: „Es gibt eine unglaubliche Menge an Frauen in diesem Bereich.“

Erste Forscherin mit Gehalt

Im Fall von Caroline Herschel kennt man bis heute oft nur ihren Bruder, für seine Rolle in der Optik und seine Entdeckung des Uranus, nach ihm ist das Herschel-Weltraumteleskop benannt. Dabei ist die Biografie seiner Schwester spannend: Zunächst nur Haushälterin und Sängerin, dann Assistentin, arbeitet sie schließlich auch selbstständig, entdeckt u. a. acht Kometen, publiziert. Dabei war sie Autodidaktin, hatte in der Schule nicht einmal rechnen gelernt; es ist ihr Bruder, der ihr Arithmetik und Geometrie näherbringt. „Sie war die erste Frau, die ein Gehalt für ihre wissenschaftliche Tätigkeit erhielt“, sagt Zieher. Für die damalige Zeit ebenso eine Sensation wie die Tatsache, dass sie auch von den Hofastronomen Anerkennung erfuhr.

Überhaupt, sagt Zieher, hätten Frauen in der Erforschung des Weltraums durchaus eine große Rolle gespielt. Letztlich hat sie sich für vier von ihnen entschieden, die sie in ihrem jüngsten Portraittheater-Stück „Sternenfrauen“ im Theater Drachengasse näher beleuchtet. Neben Herschel sind das Harvard–Rechnerin Williamina Fleming und mit Kosmonautin Walentina Tereschkowa und US-Astrophysikerin Sally Ride die erste und die dritte Frau im All. Fleming war übrigens ähnlich wie Herschel zunächst Hausangestellte: Schwanger und von ihrem Mann verlassen, fand sie in Boston eine Stelle im Haus des Professors Edward Charles Pickering.

Unzufrieden mit seinen männlichen Assistenten und beeindruckt von ihrer Intelligenz, holte er sie ins Harvard-Observatorium, wo sie ein System zur Klassifizierung von Sternen entwickelte. Insgesamt, sagt Zieher, hätten Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts rund 20 Frauen dort gearbeitet. Weil sie billiger waren als Männer, aber auch, „weil der Direktor wusste, dass sie Ausdauer und Zuverlässigkeit mitbringen“.

Auch Anita Zieher würde eigentlich nächstes Frühjahr wieder in Amerika erwartet, mit ihrem Stück über die deutsche Mathematikerin Emmy Noether, das sie zuletzt herausgebracht hat. Die Tournee musste coronabedingt abgesagt werden, generell erfreut sich die von ihr entwickelte Form des Portraittheaters aber auch international großer Beliebtheit. Auch mit ihrem Programm zu den Sozialpionierinnen Käthe Leichter und Marie Jahoda war sie in den USA zu Gast (u. a. am Bostoner MIT), hat dabei die Kinder und Enkel der Frauen getroffen.

Begonnen hatte Zieher mit der Reihe 2006, als Hannah Arendts 100. Geburtstag anstand – aber, wie sie bemerkte, kaum etwas an Feierlichkeiten. So kam sie auf die Idee, die Erinnerung an bemerkenswerte Frauen mit den Mitteln des Theaters zu betreiben. Daneben spielt Zieher Impro-Theater; gemeinsam mit Magda Leeb bildet sie seit vielen Jahren das Impro-Kabarett-Duo Zieher & Leeb (aktuell: „Fake off!“). Dass sie das Thema Gleichberechtigung nicht nur historisch interessiert, bewies sie im heurigen Sommer – mit einem viel zitierten Protest gegen das nur mit Männern besetzte Sommerkabarett des ORF.