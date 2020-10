Höchstzahl: 1209 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich

Die Hälfte der Neuinfektionen wurde in Wien gemeldet. Mehr als 500 Menschen befinden sich im Krankenhaus. Man habe eine "schwierige Situation“, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

Nachdem vor zwei Tagen die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Österreich ihren Höhepunkt erreicht hatte, gab es am Donnerstag einen neuen Rekord. So wurden 1209 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden gemeldet - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Das meldete das Gesundheitsministerium in seiner täglichen Aussendung der Corona-Zahlen. In Wien wurde mit 613 die Hälfte der Neuinfektionen verzeichnet.

Es ist bereits das dritte Mal in diesem Monat, dass der Anstieg im vierstelligen Bereich liegt, 1058 wurden am Samstag, 1028 am gestrigen Mittwoch vermeldet. Im Schnitt der vergangenen sieben Tage gab es somit täglich 910 Neuinfektionen.

Auch die Zahl der aktiv Erkrankten stieg erneut: Mit 9930 Personen und damit fast 10.000 wuchs sie innerhalb von einer Woche um knapp ein Fünftel. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 stieg um acht auf 838 Personen. Am Donnerstag gab es zudem 9.930 aktiv Erkrankte. 399 Menschen befanden sich auf Normalstationen im Krankenhaus, 19 weniger als am Mittwoch. Gestiegen ist aber die Zahl der Intensivpatienten - von 100 auf 107 am Donnerstag. 21.762 Tests wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet.

Die Neuinfektionen in den Bundesländern teilen sich wie folgt auf:

Burgenland: 18

Kärnten: 31

Niederösterreich: 169

Oberösterreich: 149

Salzburg: 50

Steiermark: 43

Tirol: 95

Vorarlberg: 41

Wien: 613

„Tagesaktuelle Daten nicht zielführend"

Auf die Wichtigkeit der wöchentlichen Betrachtung im Gegensatz zur täglichen wies die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Donnerstag in einer Aussendung hin: "7-Tages-Fallzahl, 7-Tages-Inzidenz, Anzahl von neuen Clustern innerhalb einer Kalenderwoche, Fälle mit geklärter Quelle" brauche es, um Aussagen zur epidemiologischen Lage machen zu können. "Die Kommunikation von tagesaktuellen Daten ist in dieser Hinsicht nicht zielführend", schrieb die AGES.

Wöchentliche Zahlen waren bisher in Österreich - im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern - in diesem Umfang nicht täglich zu bekommen, erst mit der Einführung der Corona-Ampel im September gab es diese zumindest ein Mal pro Woche. Zudem kursieren einerseits Daten des Krisenstabs aus dem Innenministerium sowie jene vom Dashboard des Gesundheitsministeriums. Dessen Betrieb hat die AGES am Dienstag übernommen, und dort sind nun wiederum Daten aus Epidemiologischen Melderegister (EMS) zu finden sind, was zur Folge hatte, dass die Zahl der aktiven Covid-Infektionen gegenüber dem "alten" Dashboard um fast 2.000 auf 11.274 stieg. Denn hier wurden noch nicht alle gesundeten Personen als geheilt vermeldet.

Somit gestaltet sich eine wöchentliche Rückbetrachtungen der Pandemie schwierig. In Deutschland liefert das Robert-Koch-Institut (RKI) hingegen seit langem diese Zahlenwerte in einem "Täglichen Lagebericht des RKI" - samt den tagesaktuellen Daten.

Anschober: Zahlen können noch ansteigen

Man habe eine "schwierige Situation“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Donnerstag im Hinblick auf die steigenden Zahlen. Diese seien mit den Zahlen aus dem Frühling nicht vergleichbar, weil viel mehr getestet werde, betonte der Minister. Dennoch müsse man die derzeitige Strategie nun "konsequent" fortsetzen.

Anschober appellierte wieder einmal an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zu halten. Weitgehend passiere das zwar, "aber wir haben noch ein bisschen Luft nach oben“, sagte er am Rande einer Pressekonferenz.

Grundsätzlich merkte Anschober an, dass die Länder und Bezirke sehr motiviert seien, regionale Zusatzmaßnahmen zu setzen, um eine höhere Risikobewertung wieder zu korrigieren. Bis solche Maßnahmen wirken, dauere es aber ein bisschen, und in der Zwischenzeit könnten die Zahlen auch noch ansteigen.

Dass angeblich vier Bezirke auf rot geschaltet werden sollen, wie es die Tageszeitung „Österreich“ berichtet, wollte Anschober nicht kommentieren. Er sei nicht Teil der Ampelkommission und greife in diese als Politiker auch nicht ein.

(APA)