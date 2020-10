MyPlace baut vier neue Filialen in Wien

Der Lagerraumanbieter erweitert von bisher elf auf 15 Standorte.

Mit dem Kauf von vier neuen Liegenschaften in Wien – in der Seestadt-Aspern, Simmering, Inzersdorf und Floridsdorf – erweitert der Lagerraumanbieter „MyPlace-SelfStorage“ sein bestehendes Netzwerk von bisher elf auf 15 Standorte. Drei davon werden derzeit mit einem Investitionsvolumen von insgesamt etwa 35 Mio. Euro errichtet und werden 2021 öffnen. Das Unternehmen ist mit insgesamt 52 Filialen und 34 Prozent Marktanteil in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertreten.