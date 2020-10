Christian Staudinger wird zweiter ORF.at-Chefredakteur

(c) ORF (Günther Pichlkostner)

Die Chefredaktion der blauen Seite wird erweitert, künftig führt Christian Staudinger, bislang Leiter der „ZiB"-Nachrichten, gemeinsam mit Gerald Heidegger.

Der ORF erweitert die Chefredaktion seiner blauen Seite. Christian Staudinger wird künftig gemeinsam mit Gerald Heidegger die ORF.at-Chefredaktion bilden. Argumentiert wird die Veränderung in der Führungsriege mit der geplanten Schaffung des ORF Players.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Christian Staudinger ist ein hervorragender Journalist mit langjähriger multimedialer Erfahrung, der seine TV-Expertise auch für die optimale Gestaltung des Ausbaus des Videocontents auf ORF.at einbringen wird."

Christian Staudinger wurde 1970 in Wien geboren. Er war von 2004 bis 2012 Redakteur für Chronik, Innenpolitik und Außenpolitik in der ORF TV-Information und zwischen 2008 und 2012 CvD und Sendungsplaner von „ZIB 1“ und „ZIB 2“. Von 2013 bis 2015 war er als ORF-Korrespondent in den USA tätig. Derzeit ist Christian Staudinger Sendungsverantwortlicher und Redaktionsleiter der „ZiB"-Nachrichten im ORF (exklusive der „ZiB 2")

(red.)