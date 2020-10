Warum Wien den Krisenstab verlässt

Wien beklagt „Propaganda“ und verlässt den Krisenstab des Innenministers. Vom grünen Koalitionspartner der SPÖ gibt es Kritik auf Twitter.

Wien. Die Stadt Wien steigt aus dem Corona-Krisenstab des Innenministeriums aus. Das bestätigte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Donnerstag. Als Grund nannte er unter anderem, dass die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) ihr Berichtswesen zu den Infektionszahlen umgestellt hat und die Statistik nunmehr um 14 Uhr veröffentlicht wird.



Die Sitzung des Krisenstabs des Innenministeriums habe um 9 Uhr in der Früh stattgefunden – für Hacker mitten im Tagesablauf, „wo wir die Vorbereitungen machen müssen, damit um 14 Uhr ordentliche Daten zur Verfügung stehen“. Nachsatz: „Ich halte nichts davon, unsere Personalressourcen in Sitzungen zu vergeuden, statt in die Analyse zu investieren.“ Die Umstellung der Ages auf die 14 Uhr-Veröffentlichung hält Hacker jedenfalls für „gescheit“.



Es gibt aber noch einen weiteren Grund für den Ausstieg aus dem Krisenstab des Innenministeriums. Dieses habe sich mehr zum „Propagandaministerium“ entwickelt, kritisierte Hacker weiters.